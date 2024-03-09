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【即時短評】陳耀祥爭議多 民眾要的只是NCC獨立公正

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

立法院開議，海委會主委管碧玲、數位發展部部長唐鳳成為朝野箭靶，如此情景，最開心的恐怕就屬通傳會（NCC）主委陳耀祥了。原因無它，要不是兩位「救援投手」登板救援，在立法院被盯得滿頭包的，就會是陳耀祥了；盤點其任期內爭議特多，更留下許多爛攤，NCC的社會信任徹底崩解，民眾對下任主委的要求不高，能獨立公正就好。

陳耀祥究竟有多大爭議，要從還沒上任說起，一份府方高層外洩密件，當中載明即將提名的NCC委員名單，陳耀祥也在列，名字後頭清楚備註「能配合處理中天」；儘管府方大動作駁斥密件真實性，但事後檢驗，內容一一成真。創下了未就任，就被定位為政治打手的紀錄。

在民進黨立院人數優勢掩護下，陳耀祥就任後果真一切照劇本演出，NCC全票通過中天電視台不予換照，成為民進黨每年都紀念鄭南榕「百分百言論自由」的諷刺對照。

箝制言論自由之餘，陳耀祥甚是成為民進黨派系禁臠，在另一爭議事件「鏡電視案」中，當時綠營當權派系操盤者與其過從甚密，耳語不斷，NCC在一片爭議聲中鏡電視上架，輿論再次譁然。

近期「中嘉案」三立入股中嘉踩媒體壟斷紅線，NCC卻只罰中嘉、未罰三立，形成了一起交易案中，買賣雙方賣家遭罰，買家全身而退的奇特狀況。踐踏獨立機關專業，獨厚「綠友友」無疑再一樁。

「重重地我走了，正如我重重地來」，陳耀祥從一任上就被在野黨重砲伺候，任內歷經中天、鏡電視、中嘉三大案，至今負面批評仍在延燒，即將卸任之際，在野陣營已放話，會監督陳耀祥到最後一刻，下周交通委員會，不會讓陳耀祥輕鬆揮揮衣袖。

NCC 言論自由 鏡電視 陳耀祥

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