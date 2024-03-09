陳耀祥報告遭轟沒內容 藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

立法院交通委員會11日邀請，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。面對NCC過往爭議，藍白磨刀霍霍，曾任NCC委員的國民黨立委翁曉玲轟，報告內容空洞、藐視國會。國民黨團也已經要求交通委員會成員必須及早到場登記發言，嚴格檢視陳耀祥及NCC過去的爭議。

陳耀祥在新國會上路後，11日首次進行專案報告和業務報告。國民黨立法院黨團預備就2024大選期間，談及的NCC爭議，要求陳耀祥說明清楚。對此，翁曉玲受訪，先批報告內容空洞，強調這是為什麼藍營要提出藐視國會罪的重要原因。

翁曉玲表示，邀請部會首長們來進行專案報告，常常是實問虛答，報告內容空泛。交通委員會是要求陳耀祥針對廣電事業申設換照程序及執行狀況說明，但整分報告只有貼了些關於審查程序的說明，卻沒有就執行狀況說明。

翁曉玲說，NCC過去只要是針對換照，或有要申請執照的，往往都會做附附款，此次報告無就個別事業執行附附款的狀況說明，這是國民黨認為很誇張的地方。通篇報告寫得非常空泛，把法條抄抄寫寫。

民眾黨立委林憶君認為，這分報告內容中規中舉，就是行禮如儀的內容，該有的都有。部會報告當然不可能自己列入爭議性或敏感性內容，就部會業務內容、執行形況進行說明，整分報告29頁，也不算太少，該有的誠意沒有少。