快訊

掃墓變悲劇！75歲翁三峽掃墓意外失足 墜三公尺深坡地送醫不治

NCC主委陳耀祥報告遭轟沒內容！藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

12名黑衣人擠進旗山醫院病房聚賭！醫護全傻眼報警

陳耀祥報告遭轟沒內容 藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇歐陽良盈／台北即時報導
NCC主委陳耀祥任內爭議不斷，國民黨團已經要求交通委員會成員在下周一的委員會，必須及早到場登記發言，嚴格檢視陳耀祥及NCC過去的爭議。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥任內爭議不斷，國民黨團已經要求交通委員會成員在下周一的委員會，必須及早到場登記發言，嚴格檢視陳耀祥及NCC過去的爭議。圖／聯合報系資料照片

立法院交通委員會11日邀請，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。面對NCC過往爭議，藍白磨刀霍霍，曾任NCC委員的國民黨立委翁曉玲轟，報告內容空洞、藐視國會。國民黨團也已經要求交通委員會成員必須及早到場登記發言，嚴格檢視陳耀祥及NCC過去的爭議。

陳耀祥在新國會上路後，11日首次進行專案報告和業務報告。國民黨立法院黨團預備就2024大選期間，談及的NCC爭議，要求陳耀祥說明清楚。對此，翁曉玲受訪，先批報告內容空洞，強調這是為什麼藍營要提出藐視國會罪的重要原因。

翁曉玲表示，邀請部會首長們來進行專案報告，常常是實問虛答，報告內容空泛。交通委員會是要求陳耀祥針對廣電事業申設換照程序及執行狀況說明，但整分報告只有貼了些關於審查程序的說明，卻沒有就執行狀況說明。

翁曉玲說，NCC過去只要是針對換照，或有要申請執照的，往往都會做附附款，此次報告無就個別事業執行附附款的狀況說明，這是國民黨認為很誇張的地方。通篇報告寫得非常空泛，把法條抄抄寫寫。

民眾黨立委林憶君認為，這分報告內容中規中舉，就是行禮如儀的內容，該有的都有。部會報告當然不可能自己列入爭議性或敏感性內容，就部會業務內容、執行形況進行說明，整分報告29頁，也不算太少，該有的誠意沒有少。

對於陳耀祥將赴立法院進行業務報告並備詢，民進黨立院黨團並無進一步指示，幾位交通委員會綠委辦公室也表示，會專注在5G基礎建設等民生議題上進行詢問。雖然政府已進入看守內閣，但做一天和尚敲一天鐘，還有幾個月時間，盼通傳會不空轉，繼續做好分內事；至於屆時可能發生政治層面口水戰，尊重藍白陣營立委選擇，但綠營不會隨之起舞。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

NCC 國民黨 翁曉玲 陳耀祥

延伸閱讀

剪線潮加速？有線電視訂戶連25季下滑剩451.6萬

陳耀祥涉鏡電視案沒動靜…傅崐萁嗆蔡清祥：你辦一次給大家看嘛

4名NCC委員任期屆滿 陳建仁：會與新政府溝通人選

跳過閣揆職權？ 許智傑：NCC委員提名考驗蔡賴智慧

相關新聞

陳耀祥報告遭轟沒內容 藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

立法院交通委員會11日邀請，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。...

內閣改組前最新數據：管碧玲成仇恨值最高官員

金廈水域衝突未落幕，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月15日金門快艇案發生後，至...

國民黨整併黃復興引反彈 沈富雄1句話揭關鍵：朱立倫做對了！

國民黨於本月6日通過組改方案，黨主席朱立倫宣布，將把黃復興黨部改編為退伍軍人服務工作委員會，他強調，「絕對不是消滅黃復興，而是讓組織更強大」，然而仍引發黨內反彈。對此，前立委沈富雄則認為，這一年多來，朱立倫做了很多錯誤事情，決定也不正確，「但是在這件事情是正確的」。

柯建銘批國民黨立委素質差 藍黨團發聲明回擊

國民黨立法院黨團今發出聲明，回應民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日所發臉書，批通篇除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有...

立委提案總統選舉二輪投票 黃暐瀚：明顯違憲

國民黨立委翁曉玲日前提案總統選舉採二輪投票制度，引起熱議。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，有立委想把總統大選改為二輪投票 ，...

林宜瑾提「媒體議價法」應提撥專款改善媒體勞動條件

媒體議價議題在國內已討論三年，卻只聞樓梯響，始終不見行政院提出版本。民進黨立委林宜瑾在國會新會期，率先提出「數位新聞發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。