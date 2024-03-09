立委提案總統選舉二輪投票 黃暐瀚：明顯違憲

國民黨立委翁曉玲日前提案總統選舉採二輪投票制度，引起熱議。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，有立委想把總統大選改為二輪投票 ，提案連署要修總統副總統選罷法。讓他嚇一跳，以為是開玩笑，因為二輪投票明顯違憲。

憲法增修條文第2條第1項：「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」。

黃暐瀚表示，第一，聯名登記；二是票多者贏。主張二輪投票制者，應該提修憲，而不是去修總統副總統選罷法，理由很簡單，法律就算修改通過，憲法依舊卡關，依據「法律不得牴觸憲法」的原則，修法根本無用。

黃暐瀚表示，想改二輪制，可以；請提修憲，不是修法。另外，市長選舉，立委選舉，所有單一席次的選舉是不是也一併改成二輪制，都請一視同仁，一體適用。