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新北議會民進黨團蘇系重接總召 藍綠白備戰2026

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北報導
行政院前院長蘇貞昌（右）、新北市長侯友宜（左）昨天同台，多次私下講悄悄話、拍彼此的肩膀、握手。記者張曼蘋／攝影
行政院前院長蘇貞昌（右）、新北市長侯友宜（左）昨天同台，多次私下講悄悄話、拍彼此的肩膀、握手。記者張曼蘋／攝影

新北市議會民進黨團第四屆總召集人暨幹部昨天就任，暌違10年蘇系重新接總召，行政院前院長蘇貞昌任監交人，被視為助攻女兒蘇巧慧，同台新北市長侯友宜時，兩人多次悄悄話、拍肩膀。蘇貞昌雖說侯領導的新北市政府不簡單，但也表示「新北還有很多進步空間」。

外界認為蘇系大動員，是要幫立委蘇巧慧布局2026，侯友宜表示，大家對未來的選擇，這是每個人的權益，都給予尊重。

被問及心中有無2026的人選？侯表示，不管是在哪個黨派，國民黨也有很多人才。他也強調，他現階段就是全力跟議會、市民共同建設2030新北新願景，他在剩下2年多的日子，一定會盡力。

民進黨副秘書長何博文致詞開酸，他批侯友宜讓新北有一段空窗期，滿意度也下滑，「遠邊彩霞固然美麗，但不要踩壞腳邊玫瑰。」侯臉色一沉未回應，轉頭和一旁的副議長陳鴻源說話；國民黨團事後拿何的論文抄襲回擊，直指何遭淡江大學撤銷學位，不退選也不道歉。

蘇貞昌說，侯友宜領導的新北市府實在不簡單，全國最大城市，要服務超過400萬市民，是很重擔子；他也緩頰說，人生短短數十年，講話不要講成那樣，感情會更好，也比較溫暖，好的不用分黨派，多做一些，大家才會稱讚，溫暖其實是人跟人相處之道，進步是市民的期待，「做更好是應該，新北要努力的地方還是非常多，有很多進步空間。」

民進黨團總召張維倩表示，蘇巧慧與地方議員互動良善，這次邀請到蘇院長擔任監交人，增添榮光；至於布局2026新北市長選舉，「正確的人會在正確時間點出現，外界無須過度揣測」。

國民黨團書記長陳偉杰表示，好的施政成果就是未來選舉成功的最佳保證，每位議員和幕僚同仁會持續進步，第一步是安排社群經營課程，未來還有更多規畫，提升黨籍議員議題溝通能力，做好準備迎向2026挑戰。

民眾黨部主委陳世軒表示，期盼藍綠兩黨在定期會，都能站在民眾立場爭取建設，少噴政治口水。2024大選結束後，許多人表態征戰2026，民眾黨的目標不只在新北議會成立黨團，更會努力扎根地方，在新北各區遍地開花。

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