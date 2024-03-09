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苗栗市長補選 從藍綠對決變三腳督

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣議員余文忠前天登記參選苗栗市長，國民黨大陣仗展現團結氣勢。本報資料照片
苗栗縣議員余文忠前天登記參選苗栗市長，國民黨大陣仗展現團結氣勢。本報資料照片

苗栗市長補選昨天登記截止，共有國民黨提名的縣議員余文忠、民進黨徵召的縣議員徐筱菁、無黨籍的林志豪完成登記，地方上原本認為可能出現藍綠對決的選局成了「三腳督」，3名參選人未來除了較量政黨色彩，基層經營、人脈及組織都成勝選關鍵。

新科立委邱鎮軍轉換跑道成功，市長補選將在4月13日舉行，原本多方勢力有意角逐，縣議員禹耀東曾表態堅持參選到底，但前天宣布退出；民眾黨昨天下午發聲明表示「參戰但不參選」，指此次雖不推派人選，但會持續關注，並以2026年爭取3席議員為首要目標。

余文忠在國民黨初選獲提名，也是縣長鍾東錦陣營的要角，前天由國民黨副主席連勝文等人陪同登記參選，大陣仗展現藍營團結氣勢。

民進黨苗栗縣議員徐筱菁昨天完成登記參選苗栗市長。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗縣議員徐筱菁昨天完成登記參選苗栗市長。記者胡蓬生／攝影

徐筱菁特意在婦女節登記，行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎和同黨議員陪同力挺。徐筱菁強調，身為女性，她希望為苗栗市帶來較溫柔的改變，希望民眾不要以「藍綠對決」眼光看待此次補選，應該問誰最適合當市長。

林志豪以無黨籍身分登記參選，強調參選動機是想突破藍綠、改變苗栗。圖／民眾提供
林志豪以無黨籍身分登記參選，強調參選動機是想突破藍綠、改變苗栗。圖／民眾提供

林志豪昨天下午獨自到苗栗市公所選務中心登記，讓外界原本認為的「藍綠對決」選局成了「三腳督」；林志豪2022年曾以新人之姿代表「時代力量」參與苗栗第一選區議員選舉，獲近4000票支持，但以「落選二」未能當選。

國民黨 時代力量 議員

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影／余文忠登記參選苗栗市長 連勝文相陪 展現藍軍團結氣勢

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