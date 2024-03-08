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柯志恩問打詐成效 陳建仁瞎回「股票漲到2萬點」
立法院今天繼續行政院長陳建仁施政總質詢。國民黨立委柯志恩質詢時表示，數位部部長唐鳳現在被視為「打詐第一戰犯」。陳建仁回應，他覺得沒有任何戰犯，打詐有很多努力團隊，每一個部會首長都做得不錯。
柯志恩表示，相信政府有決心要打詐，包括2016年成立打擊詐欺犯罪中心、2022年成立打詐國家隊、2023年成立打詐辦公室，每個人都想打詐，金額越花越多，但詐騙案卻未見改善。陳建仁表示，相關人力、設備會同時精進，如果沒有很好的設備，那麼要打詐更困難。
柯志恩表示，唐鳳上任之初被大家認為是天才，現在卻似乎被視為「打詐第一戰犯」。陳建仁說，打詐有很多努力團隊，每一個部會首長都做得不錯，當然有些特定工作需要再改進、精進，但整體努力、為民服務的用心，要給他們肯定，感謝他們為台灣福國利民，股票可以漲到2萬點。
柯志恩表示，股票漲到2萬點，但股民到底有多少？大家平均財富有多少？要看股票2萬點這個數字的背後到底是什麼，會不會造成更大的貧富差距。陳建仁則兩度反問「那你不喜歡嗎？」、「你不喜歡股票漲到2萬點嗎？」柯志恩再回應，她喜歡股票漲到2萬點，但不能因為這就表示這是陳內閣政績，且並非每個股民都能受惠，反而讓貧富相對剝奪感更增加。
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