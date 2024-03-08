內政部資安出包？藍委爆反詐資料藏柯文哲錄音宣傳 酸「正面還是負面教材」

近年詐騙猖獗，2023年詐騙件數與金額雙創新高，政府部門成立打詐辦公室、國家隊效果依然有限。國民黨立委陳菁徽今在立院總質詢表示，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，資料可以為任何人刪除，更誇張的是裡面竟然還藏有民眾黨主席柯文哲競選錄音檔。

陳菁徽指出，台灣詐騙事件頻傳，打詐防詐是全民職責，行政院各部會都應協助宣傳相關資訊；她卻找到由內政部提供給衛福部的反詐宣傳資訊，「【周知】全民反詐藝起發聲及百工百業代言防詐」宣傳素材中，提供的宣傳連結大有問題。首先該資料的（二）防詐學堂系列影片連結，點進去卻什麼資料都沒有，民眾想找反詐資訊卻撲空，難道當初上傳時都沒有檢查嗎?

陳菁徽也說，在（三）30秒短版影片的連結，進入之後有許多百工百業共同宣傳反詐影片，然而卻發現裡面的檔案是任何人都可以任意刪除移除。她質疑，如果有人無意、惡意刪除，所有成果豈不就消失，政府的資安保障未免太過時？內政部與數發部到底在幹嘛？數發部應該要針對各部會做最基礎的資安教學，否則反詐宣傳還未成功，部內已經出現資安風險。

陳菁徽指出，資料夾中還有一個命名特殊的資料夾「柯P廣告－最後衝刺版本」，裡面竟是柯文哲競選2024總統時的全套競選錄音檔，而且國、台語版本都有，總共將近56個檔案。她質疑，反詐資料夾藏有競選錄音檔，還廣請各級單位，學校共同宣傳，行政單位全面淪陷。

陳菁徽批評，如是廠商所為，內政部監管不力、螺絲完全鬆落；若是公務人員所為，已經嚴重違反行政中立，應該要嚴辦處理；把柯文哲的競選錄音檔放到反詐影片資料夾中，是正面教材還是負面教材？難道在暗示柯文哲是詐騙集團？

陳菁徽要求，政府應全面檢討資安問題、跨部會之間的訊息傳遞，莫讓這起烏龍大出包再發生。陳菁徽要求行政院於今日下班前要立即改善，並要求政府應全面檢討資安問題、跨部會之間的訊息傳遞，莫讓這起烏龍大出包再發生。行政院長陳建仁則說，這一定要好好查。內政部長林右昌說，這看起來怪怪的，請容他們再查一下。