快訊

日本漫畫的全球經典：《七龍珠》作者留給世界的熱血傳奇

「七龍珠」作者急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意1事

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部資安出包？藍委爆反詐資料藏柯文哲錄音宣傳 酸「正面還是負面教材」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
近年詐騙猖獗，2023年詐騙件數與金額雙創新高，政府部門成立打詐辦公室、國家隊效果依然有限。國民黨立委陳菁徽今在立院總質詢表示，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，資料可以為任何人刪除，更誇張的是裡面竟然還藏有民眾黨主席柯文哲競選錄音檔。圖／截自立法院議事直播
近年詐騙猖獗，2023年詐騙件數與金額雙創新高，政府部門成立打詐辦公室、國家隊效果依然有限。國民黨立委陳菁徽今在立院總質詢表示，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，資料可以為任何人刪除，更誇張的是裡面竟然還藏有民眾黨主席柯文哲競選錄音檔。圖／截自立法院議事直播

近年詐騙猖獗，2023年詐騙件數與金額雙創新高，政府部門成立打詐辦公室、國家隊效果依然有限。國民黨立委陳菁徽今在立院總質詢表示，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，資料可以為任何人刪除，更誇張的是裡面竟然還藏有民眾黨主席柯文哲競選錄音檔。

陳菁徽指出，台灣詐騙事件頻傳，打詐防詐是全民職責，行政院各部會都應協助宣傳相關資訊；她卻找到由內政部提供給衛福部的反詐宣傳資訊，「【周知】全民反詐藝起發聲及百工百業代言防詐」宣傳素材中，提供的宣傳連結大有問題。首先該資料的（二）防詐學堂系列影片連結，點進去卻什麼資料都沒有，民眾想找反詐資訊卻撲空，難道當初上傳時都沒有檢查嗎?

陳菁徽也說，在（三）30秒短版影片的連結，進入之後有許多百工百業共同宣傳反詐影片，然而卻發現裡面的檔案是任何人都可以任意刪除移除。她質疑，如果有人無意、惡意刪除，所有成果豈不就消失，政府的資安保障未免太過時？內政部與數發部到底在幹嘛？數發部應該要針對各部會做最基礎的資安教學，否則反詐宣傳還未成功，部內已經出現資安風險。

陳菁徽指出，資料夾中還有一個命名特殊的資料夾「柯P廣告－最後衝刺版本」，裡面竟是柯文哲競選2024總統時的全套競選錄音檔，而且國、台語版本都有，總共將近56個檔案。她質疑，反詐資料夾藏有競選錄音檔，還廣請各級單位，學校共同宣傳，行政單位全面淪陷。

陳菁徽批評，如是廠商所為，內政部監管不力、螺絲完全鬆落；若是公務人員所為，已經嚴重違反行政中立，應該要嚴辦處理；把柯文哲的競選錄音檔放到反詐影片資料夾中，是正面教材還是負面教材？難道在暗示柯文哲是詐騙集團

陳菁徽要求，政府應全面檢討資安問題、跨部會之間的訊息傳遞，莫讓這起烏龍大出包再發生。陳菁徽要求行政院於今日下班前要立即改善，並要求政府應全面檢討資安問題、跨部會之間的訊息傳遞，莫讓這起烏龍大出包再發生。行政院長陳建仁則說，這一定要好好查。內政部長林右昌說，這看起來怪怪的，請容他們再查一下。

內政部 林右昌 柯文哲 詐騙集團 資安 陳菁徽

相關新聞

內政部資安出包？藍委爆反詐資料藏柯文哲錄音宣傳 酸「正面還是負面教材」

近年詐騙猖獗，2023年詐騙件數與金額雙創新高，政府部門成立打詐辦公室、國家隊效果依然有限。國民黨立委陳菁徽今在立院總質...

柯志恩問打詐成效 陳建仁瞎回「股票漲到2萬點」

立法院今天繼續行政院長陳建仁施政總質詢。國民黨立委柯志恩質詢時表示，數位部部長唐鳳現在被視為「打詐第一戰犯」。陳建仁回應...

苗栗市長補選最後一天登記 民眾黨宣布「參戰但不參選」

苗栗市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥下午發出「參戰但不參選」的聲明，表明不會推出參選人，但會積極...

立委盼區域均衡發展 林右昌：行政區劃調整有需要

民進黨立委張宏陸今天質詢，關注區域均衡發展議題，認為不是只能從財政收支劃分法的角度切入，也可思考行政區劃。內政部長林右昌...

綠批抹黑囤藥應向藥師道歉 廖偉翔：反映藥局怕缺藥

國民黨立委廖偉翔質疑有藥局為了留住客戶，賠錢、加價囤積慢性藥品，民進黨今天要求廖偉翔公開向全國藥師道歉。廖偉翔回應，他不...

楊瓊瓔質詢要求民生電價不要漲 陳建仁：我不能夠答應

這個月就要開電價審議委員會了，國民黨立委楊瓊瓔今天質詢要求行政院長陳建仁答應330度以下民生用電不要漲，陳建仁答詢，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。