楊瓊瓔質詢要求民生電價不要漲 陳建仁：我不能夠答應

這個月就要開電價審議委員會了，國民黨立委楊瓊瓔今天質詢要求行政院長陳建仁答應330度以下民生用電不要漲，陳建仁答詢，「我不能夠答應，要尊重電價評議委員會。」

楊瓊瓔質詢電價不斷上漲且創新高，現在民生用電還要漲5%，基層民生痛苦，漲電價影響層面廣，配套做好了嗎？陳建仁答詢，電費調整過程中會按照計畫，考慮民生，有想關配套，會很精準的來調整。

楊瓊瓔怒批，「都你們說的才準，百姓說的都不準」還說拜託330度以下不要再漲，「我求你好不好，你到夜市看看都沒什麼人。」經濟部長王美花笑答，沒有沒有，夜市其實去年都創新高。

王美花此話一出徹底激怒楊瓊瓔，氣得指著她說，人民痛苦的不得了，你還笑的出來。王美花這才收起笑臉，嚴肅面對。陳建仁答詢，電費的調整一定會考慮到民生物資的需要，也會考慮物價不受影響，按照不同產業做不同、更細緻的調整。

陳建仁答詢，電價審議委員會有其公平性，他一向尊重專業，電價評議委員會機制行之多年，不能拒絕專業、只看個人喜好；陳建仁答詢，會謹守穩定物價、照顧民生、兼顧產業三大原則。