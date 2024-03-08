陳水扁能否被特赦？ 王鴻薇曝有1個前提 批蔡政府先為賴清德「提前拆彈」

國民黨立委謝龍介日前表示，總統府透過行政院要法務部研議前總統陳水扁特赦案。對此，國民黨立委王鴻薇今日表示，難道蔡英文總統要提前幫總統當選人賴清德提前拆彈？特赦的前提是陳水扁必須認罪，如果陳水扁一再堅持是政治迫害，在法律上根本沒有特赦陳水扁的空間。

針對陳水扁特赦議題，王鴻薇說，過去賴清德曾主張要特赦陳水扁，在520賴清德就職總統之前，卻傳出總統府已在研議特赦陳水扁，難道蔡英文總統要提前幫賴清德拆彈嗎？讓賴清德在520之前就可看到陳水扁的特赦，讓賴清德可以當個不沾鍋的總統？

陳水扁雖然名為保外就醫，其實跟被特赦的自由人幾乎完全一樣。過去還對陳水扁有很多的限制，包含陳水扁不能站台，不能輔選，不能夠開記者會，不能參與政治節目。

自從陳水扁保外就醫之後，不但幫其兒子輔選，甚至開直播評論政治，對很多的時事跟政治人物指三道四，指點江山，但民進黨政府都是睜一隻眼閉一隻眼，現在民進黨政府是真的要把保外就醫、形式上的特赦實質化了嗎？ 民進黨不管是蔡政府、賴清德，真的要特赦陳水扁時，請向社會道歉，且不要忘記特赦的前提是陳水扁必須認罪，如果陳水扁一再堅持是政治迫害，在法律上根本沒有特赦陳水扁的空間。