快訊

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳水扁能否被特赦？ 王鴻薇曝有1個前提 批蔡政府先為賴清德「提前拆彈」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委謝龍介日前表示，總統府透過行政院要法務部研議前總統陳水扁特赦案。對此，國民黨立委王鴻薇今日表示，難道蔡英文總統要提前幫總統當選人賴清德提前拆彈？特赦的前提是陳水扁必須認罪，如果陳水扁一再堅持是政治迫害，在法律上根本沒有特赦陳水扁的空間。

針對陳水扁特赦議題，王鴻薇說，過去賴清德曾主張要特赦陳水扁，在520賴清德就職總統之前，卻傳出總統府已在研議特赦陳水扁，難道蔡英文總統要提前幫賴清德拆彈嗎？讓賴清德在520之前就可看到陳水扁的特赦，讓賴清德可以當個不沾鍋的總統？

陳水扁雖然名為保外就醫，其實跟被特赦的自由人幾乎完全一樣。過去還對陳水扁有很多的限制，包含陳水扁不能站台，不能輔選，不能夠開記者會，不能參與政治節目。

自從陳水扁保外就醫之後，不但幫其兒子輔選，甚至開直播評論政治，對很多的時事跟政治人物指三道四，指點江山，但民進黨政府都是睜一隻眼閉一隻眼，現在民進黨政府是真的要把保外就醫、形式上的特赦實質化了嗎？ 民進黨不管是蔡政府、賴清德，真的要特赦陳水扁時，請向社會道歉，且不要忘記特赦的前提是陳水扁必須認罪，如果陳水扁一再堅持是政治迫害，在法律上根本沒有特赦陳水扁的空間。

保外就醫 民進黨 特赦 王鴻薇 總統府 蔡英文 賴清德 陳水扁

延伸閱讀

新書不提被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：這只是小兒科

賴清德恐成少數總統 趙少康：要記取陳水扁教訓

相關新聞

苗栗市長補選最後一天登記 民眾黨宣布「參戰但不參選」

苗栗市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥下午發出「參戰但不參選」的聲明，表明不會推出參選人，但會積極...

陳水扁能否被特赦？ 王鴻薇曝有1個前提 批蔡政府先為賴清德「提前拆彈」

國民黨立委謝龍介日前表示，總統府透過行政院要法務部研議前總統陳水扁特赦案。對此，國民黨立委王鴻薇今日表示，難道蔡英文總統...

高中生毆打老師別再抓戰犯 難解的特教現場教部請正視

近期北市高中老師被攻擊事件，無論是學生、家長還是老師，都可能因此感到委屈和憤怒。事已至此，也不該再抓戰犯，而是要從中學習，思索如何改變。事實上，很多第一線教師，因為不了解如何有效與特殊需求學生互動，身心壓力大，甚至陷入校園霸凌等訴訟或行政調查。這是一個難解的教育議題，教育部不該再漠視，如何強化教師的特教知識技能？避免類似事情再次發生。 北市某間高中特教學生打老師的事件，教育界議論紛紛。事發當下，這名老師看似冷靜，原來臨時去代課的他，並不知道這名學生是特教生。老師的言語及態度，激怒了學生，最後便是學生理智斷線。

藍委提案未來符合「三要件」 藥價即獲確保

國民黨立委廖偉翔今在臉書上發文表示，他提出確保藥價提案，昨獲立法院衛環委員會通過，未來只要符合臨床有需求、台灣製造、3張...

自曝也收到恐嚇訊息遭勒索2千萬 江啟臣：籲請相關單位速查

近期多名立委收到恐嚇信件，立法院副院長江啟臣今日表示，對於近日多位立委同仁收到冒名恐嚇信件，籲請大家注意並促相關單位儘速...

批藍委廖偉翔瞎扯藥局囤貨 民進黨：影響全國藥師聲譽應道歉

國民黨立委廖偉翔昨天在立院質詢時質疑，有藥局為了留住客戶，賠錢加價囤貨慢性藥品。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，立委問政本應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。