苗栗市長補選最後一天登記 民眾黨宣布「參戰但不參選」

苗栗市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥下午發出「參戰但不參選」的聲明，表明不會推出參選人，但會積極關心參與整個苗栗市長的選舉，並布局2026年的九合一基層選舉，將以取得3席以上縣議員並建立黨團為首要目標。

馮啟彥表示，經多方徵詢意見及內部討論後，民眾黨決議將「參戰但不參選」，也就是會積極關心參與整個苗栗市長的選舉，但不會推出自己的參選人；主要是因剛剛才經歷過總統大選，民眾黨的資源有限，且一般補選投票率偏低，年輕人返鄉投票意願不高，不利於剛成立4年、比較缺乏地方組織的民眾黨。

他表示，民眾黨苗栗縣黨部現階段的主要任務，應是全力發展基層組織，布局2026年的九合一基層選舉，以當選3席以上縣議員，在縣議會建立黨團為首要目標；這次苗栗市長補選，民眾黨雖不推出參選人，但會提出苗栗必須改革的方向，並監督整個選舉過程的合法及公開透明。