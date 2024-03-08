520前執行死刑？陳建仁：沒這個規畫

行政院長陳建仁今天在立法院表示，520新舊政府交接之前，目前沒規畫執行死刑，而且現在很多死刑犯都還在等待釋憲結果。

憲法法庭將在4月23日針對死刑案進行言詞辯論，陳建仁今天赴立法院進行施政總質詢時，國民黨立委柯志恩問及對執行死刑看法為何？陳建仁表示，每一個人對於死刑看法不一樣，每一個人的人權保障也很重要，釋憲相關事宜何時進行，是大法官自己來做決定，司法獨立情況下，完全尊重憲法法庭開庭時間。

柯志恩指出，民進黨執政8年，卻要在最後一年的4月23日才要對大法官釋憲進行言詞辯論，無疑是要留給新任賴清德一個難題，這些案件都已三審定讞，死刑犯不想死，可是被害人也不想死，這是司法正義。

柯志恩說，民進黨不斷配合一些民間團體，提出釋憲、再審，難道是認為承審這些死刑案件的法官都亂判嗎？台灣民意超過８成是認為要執行死刑，若廢死是民進黨神主牌，就勇敢地說出來，並把廢死配套提出來，否則蔡政府留給新政府的，首先會是38個死刑犯。