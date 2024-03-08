「沒能力管一個部」 郭正亮預言唐鳳下台：藍綠難得高度共識

五月二十日內閣改組在即，遭質疑打詐不力、又頻繁出國的數位發展部長唐鳳去留尤受關注。唐鳳昨(7)日在立院表示：「去留會由長官決定，但目前尚未收到長官決定」。前立委郭正亮預言唐鳳「一定下台」，國民黨和民進黨對此有非常難得的高度共識。

郭正亮昨日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，唐鳳是難得藍綠共同認為不適任的部長，「而是非常高的共識！」因此唐鳳一定會下台。他並直指，唐鳳只適合做專案的接案人，沒有能力管一個部，他對「人的事情」沒有辦法。

郭正亮並說，唐鳳稱自己的防詐做得不錯，但他講的都是指特殊行業的防詐，例如遊戲業者的點數，但並未擴及小老百姓的消費被詐騙的行為，唐鳳認為這是警政署的事，與他無關。

郭正亮並透露，唐鳳出任數位發展部部長其實是向總統蔡英文「巴結而來」，原本兩年前的人選並不是他，而是資策會董事長郭耀煌。深綠則認為唐鳳沒接軌好與美國有關的數位安全問題，因此一定下台。