黃復興主委季麟連請辭 朱立倫：重要幹部都留下
國民黨主席朱立倫日前宣布，整併黃復興黨部，引發內部爭議。黃復興黨部主委季麟連、書記長張大鈞雙雙請辭。朱立倫今日出席婦女節活動，受訪表示所有重要幹部都會留下，一起落實改革。
朱立倫宣布整併黃復興黨部，令國民黨內議論紛紛。季麟連表示請辭，他也對於黃復興黨部走入歷史很遺憾。不過，季麟連、張大鈞等皆獲朱立倫慰留。
朱立倫今日說，有關於國民黨改革，一天都不能停，改革決心堅定，謝謝季麟連、張大鈞，一起全力推動改革。所有重要幹部都會留下，一起落實改革，讓黃復興戰力擴大到各地方黨部，為民眾服務的決心不變。
朱立倫也提到，智庫當然一定要改革，隨著國會未來的重要議題，怎樣結合國會地方把智庫的戰鬥力（增強）、輕量化、擴大社會支持等，下周會有完整討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言