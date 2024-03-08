黃復興主委季麟連請辭 朱立倫：重要幹部都留下

國民黨主席朱立倫日前宣布，整併黃復興黨部，引發內部爭議。黃復興黨部主委季麟連、書記長張大鈞雙雙請辭。朱立倫今日出席婦女節活動，受訪表示所有重要幹部都會留下，一起落實改革。

朱立倫宣布整併黃復興黨部，令國民黨內議論紛紛。季麟連表示請辭，他也對於黃復興黨部走入歷史很遺憾。不過，季麟連、張大鈞等皆獲朱立倫慰留。

朱立倫今日說，有關於國民黨改革，一天都不能停，改革決心堅定，謝謝季麟連、張大鈞，一起全力推動改革。所有重要幹部都會留下，一起落實改革，讓黃復興戰力擴大到各地方黨部，為民眾服務的決心不變。

朱立倫也提到，智庫當然一定要改革，隨著國會未來的重要議題，怎樣結合國會地方把智庫的戰鬥力（增強）、輕量化、擴大社會支持等，下周會有完整討論。