「將發揮黃復興最大戰力」 朱立倫：改革遇阻力 絕不退縮

國民黨傳將裁撤黃復興黨部，引發內部反彈。黨主席朱立倫昨表示，這是要將黃復興發揮最大戰力，結合地方、服務地方；改革是為黨好，期間一定會有阻力，但絕不退縮，接下來包括智庫等黨務改革都一定要做好。秘書長黃健庭否認裁撤，黃復興名稱可保留，組改目的在提升組織戰力。

朱立倫昨赴救國團金門青年活動中心，參與國民黨新春團拜暨感恩茶會。他說，國民黨改革一天都不能夠停止，要內造化、青年化、輕量化，提升戰力。黨中央黃復興黨部過去確實是最有戰力的，希望黃復興所有幹部發揮最大戰力，努力整合，相信改革後會讓整個黨會更有戰力、更團結。

外界好奇如何安撫黃復興黨部的黨員？朱立倫指出，改革過程一定會有阻力，但絕不會退縮，像提升青年或內造化、精進黃復興戰力等，每項都會碰到困難，但有堅定決心，為國民黨好，一定要做。

立委陳玉珍說，黃復興是國民黨最堅定的支持者，黨中央要重視，一定要向黨員說明清楚黨組織調整要如何融入黃復興黨部，如何更被重視，而非讓黨員覺得被排除。

國民黨秘書長黃健庭昨南下嘉義、高雄市黨部參加新春聯誼團拜。嘉義市資深議員傅大偉反對裁撤黃復興黨部，擔心重蹈知青黨部退出大專校院覆轍，讓黨失去對國軍、退伍軍人影響力。

中常委侯彩鳳表示，雖然大家認同年輕化，但建議未來重大事件應該先溝通、講清楚，再來做調整。黃健庭表示，國民黨必須爭取更多年輕世代認同，但國民黨沒有要消滅國民黨，黃復興黨部每一個人都留著，只是轉換個方式運作。

台中市議員李中與楊大鋐昨早開記者會，宣示將發起成立「黃復興協會」，感謝黨中央「解放」黃復興，未來將全力輔選黨代表、中常委，歡迎年輕人參加。