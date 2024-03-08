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遭指入府談扁特赦 蔡清祥否認

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
法務部長蔡清祥。翻攝網路
法務部長蔡清祥。翻攝網路

國民黨立委謝龍介昨天質疑法務部蔡清祥今年一月間，曾入府討論前總統陳水扁特赦事宜，蔡清祥強調絕對沒此事；由於內閣改組在即，蔡清祥去留檢察界亦有討論；蔡清祥表示，希望將棒子交給年輕世代傳承，如果有人慰留「還是會這樣建議」。

蔡清祥指出，他絕對沒有因總統府、行政院的要求與人討論過扁特赦，「因為特赦是總統的特權」。關於被謝龍介指入府一事，蔡清祥說，今年一月確實有在總統府內開過國家安全相關會議，但內容不便透露。

蔡清祥擔任法務部長近五年八個月，是任期最長的法務部長，關於是否他在「五二○」後還繼續留任？蔡清祥說，目前沒長官向他提及去留問題，依他的想法，棒子應交給年輕一代去擔當。

法務部 特赦 蔡清祥 謝龍介 陳水扁

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