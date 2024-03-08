冷眼集／自己人也不挺 唐鳳恐難撐過520

還有兩個半月才五二○，新總統內閣人事也還沒底定，不過，內閣人事風向卻愈吹愈明，除了ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥言明不續任、回歸教職之外，另外一個恐有異動的人，恐怕就是數位部首位部長唐鳳。

去年立法院審查數位部預算，民進黨立委林俊憲等人帶頭大砍數位部差旅費預算，理由是「打詐都辦不好」。今年二月起，親綠媒體大動作修理唐鳳，國安局對於數位部不配合資訊安全合作相當不滿，但除了政府單位對數位部的不配合不滿，詐騙橫行讓綠委在基層面對龐大的民意壓力，更讓唐鳳成了綠委的眼中釘。

過去這三年，網路詐騙案件數量、金額連年攀升，民眾最氣的一點，就是明明已經跟臉書、YouTube、LINE平台舉報可疑帳號，平台就是不砍詐騙帳號，更有許多名人被冒名開設假帳號、成立群組、粉絲社團，不少民眾因此被騙，名人已經申訴、報案無數次，就是無法徹底解決這個問題。

因此，民眾普遍認為，「數位部為什麼不管數位平台上的詐騙問題？」、「數位部究竟有沒有在做事？為什麼愈打愈詐？」事實上，數位部不管是與其他國家資安聯防，或是與英國衛星通訊業者OneWeb合作，這些都是重要的關鍵基礎設施；與其他國家資安聯防，才能保障台灣民眾減少遭受他國駭客資安攻擊，有了衛星通訊能力，才能確保台灣在經歷地震等天災時，網路通訊仍能暢通。

然而，不管是資安聯防、或與OneWeb合作，民眾沒遇天災等特殊情況，對這些關鍵基礎設施都無感，民眾看不到數位部的努力，自然認定數位部沒在做事。一個部會做事，除了要做本來就該做的事情之外，更需要苦民所苦，唯有「民之所欲，常在我心」，才能夠接地氣，即有「天才ＩＱ大臣」的美譽，如不能解決民眾切身之痛，自家人不挺也是剛好而已。