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朱立倫揮刀改組引爆不滿！黃復興黨部正副主委請辭 國民黨回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。聯合報系資料照

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，中常會昨天通過，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。國民黨文傳會主委李彥秀晚間回應，黨組織的改革，是為了應對未來的挑戰與契機，透過內造化、年輕化、輕量化，擴大國民黨的支持基礎。

「結合與擴大黃復興黨部，深化地方連結」，李彥秀表示，保留黃復興的名稱，對黨員的服務持續進行，組織連結更提升。除了對黃復興資深同志的照顧更全面，也會深耕「新世代」退伍軍人，讓國民黨老幹新支，枝繁葉茂。黃復興是組織轉型而非裁撤，更是擴大與結合。

李彥秀表示，黃復興一直都是在組發會的編制裡面，跟22縣市黨部的位階一樣，所以各縣市的黃復興的主委也擔任縣市黨部的副主委，現在更將人力整合在一起，一起讓黃復興的功能精進、擴大，升級成最有戰鬥力的「退伍軍人部」，擴大服務。

李彥秀表示，季麟連、張大鈞以及黃復興的幹部與同志，都是國民黨的中流砥柱，也是國民黨努力進前不可或缺的重要戰力，改革的路上，大家永遠並肩同行，贏回台灣的尊嚴，贏回中華民國的未來。

國民黨 朱立倫 李彥秀 退伍軍人 黃復興黨部

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