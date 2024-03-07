兩岸路線國民黨若學民進黨 蕭旭岑：就像山寨機對上iPhone

馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今同台，談前總統馬英九兩岸路線。針對馬英九提「不排斥統一」符合國民黨章，選前遭切割，蕭旭岑感嘆表示，「如果國民黨要失去中心理念，去學民進黨的路線，那就像山寨機與iPhone，結果可想而知。」

何志勇問，馬英九在選前接受德國之聲專訪內容，不論是「不排除統一作為選項」跟「兩岸互信」，其實都在國民黨黨章的範圍，為什麼卻引發軒然大波？蕭旭岑說，馬總統任內的政績就是「兩岸交流制度化」，德國之聲專訪本身不是爭議，是在民進黨的政治操作和我方陣營的回應後，才讓它變成爭議。

蕭旭岑強調，馬總統接受德國之聲訪問的重點，在於呼籲三位總統候選人，兩岸要有互信才能交流。就像總統當選人賴清德想找習近平吃飯，沒有互信，對方會來？再例如M503航線，馬政府時期兩岸還可各退一步，現在的民進黨政府卻毫無應對之策，一天到晚說要跟對岸「協商」，沒有互信如何協商？

蕭旭岑解釋，憲法規定是一國兩區，中華民國總統有責任落實憲法。目前兩岸尚未統一，但是也不排斥任何的選項，過去有很多方案，如邦聯、聯邦等，應該在兩岸和平的狀態下，商討未來的可能性，基本上台灣人民還是希望兩岸和平，維持現狀。

民進黨是把兩岸未來的路封死，完全未考慮人民立場，這也是國民黨要與民進黨區隔的地方。國民黨的黨章內容並沒有排斥統一，若國民黨要走民進黨的路，不遵守自己的黨章和國家的憲法，國民黨會失去自己的中心思想。

蕭旭岑回顧，當年馬習會是透過時任陸委會主委夏立言與時任國台辦主任張志軍於廣州會談，敲定程序事宜，也因此讓兩岸制度化交流進入成熟階段，當時兩岸事務專責首長都可以互相見面，兩岸領導人的會晤也水到渠成。

蕭旭岑認為，馬總統想把自己建立的這座橋樑，留給後繼的蔡英文總統，很可惜蔡總統不承認九二共識，導致橋樑斷裂。現在的金門事件，原本可以解決的事情，卻因海委會主委管碧玲用政治性語言煽動對立情緒，連治權都流失，大家可以反思，到底誰才是有損台灣的尊嚴。

何志勇再問，過去日本撞沉我方聯合號，最後也正式道歉賠償，為什麼現在民進黨不行？蕭旭岑感嘆，這次民進黨處理金門漁船事件，把意識型態放在人命之前。過去我方跟日本、菲律賓有很多例子，只要有人民死亡，不管誰對誰錯，先要表達哀悼，民進黨卻完全沒考慮到人命關天，民進黨是丟台灣人的臉，因為台灣人的本性是敦厚的。蕭建議，我方應表達哀悼，兩個生命的背後是兩個家庭；若做不到，只是在愚弄和唬弄，會陷入民進黨的陷阱，永遠走不出來。

談及統一被認為是票房毒藥，蕭旭岑指出，30年前民進黨講台獨，也是票房毒藥，但是民進黨沒有放棄，後來也執政了，證明堅持理念的重要性。如果國民黨連自己的中心思想都放棄，支持者也會遠去，這是為何國民黨現在左支右絀。「國民黨若是去學民進黨，這像山寨版和iPhone，消費者會要哪支？」

蕭旭岑說，民進黨是借殼上市，打著中華民國的牌子搞台獨；民眾黨主席柯文哲的特質無法複製，硬要學的話會畫虎不成反類犬。國民黨應該要建立自己的品牌，堅持憲法、鞏固台灣安全，要是改變路線，國民黨就沒有存在價值。

蕭旭岑闡述，馬總統的人生目標是兩岸避免戰爭，保護台灣人民安全。只要維持兩岸和平，不排除再訪大陸。馬總統的卸任禮遇將在520到期，如果之後馬總統的人身安全有任何危險，這不是台灣社會能承受的。保護卸任總統安全是共識，馬辦會在合情合理合法範圍內，讓馬前總統有最大保障。

陳學聖表示，民進黨利用兩岸的對撞，激起主權意識，等賴清德執政後，惡意螺旋會越來越強。若民進黨要否定中華民國憲法或馬英九的說法，最快方法是把陸委會廢掉，併入外交部的中國事務科。他在1998年任立委時，就曾向民進黨嗆聲，要做來真的，很明顯民進黨不敢。