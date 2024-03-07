讚蔡總統是歷來最棒總統 吳釗燮幽默喊：全世界最難當的外交部長在台灣

蔡英文總統、行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮、駐臺使節團團長暨聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓晚上出席「113年外交部新春聯歡晚會」致詞，隨後一起舉杯向全場來賓致意並相互乾杯。先致詞的外交部長吳釗燮幽默表示，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長，有些美國好友笑說，一定是總統很討厭我，才會讓我做了這麼久的外交部長」。

吳釗燮說他今天晚上要特別感謝一個人，就是蔡英文總統，在過去八年中，堅毅引領國家前進，讓台灣在各個領域都獲得非凡成就，舉凡軍事改革、防疫措施、公民自由、性別與婚姻平權、經濟成長、股市表現、國家競爭力、民主韌性等，都受到國際肯定與讚譽。