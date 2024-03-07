出席外交部新春晚會 蔡總統：期待台灣能加入CPTPP

蔡英文總統今晚出席外交部新春聯歡晚會時表示，相較於八年前，台灣和美國、日本、歐洲以及新南向國家的經貿往來都大幅成長，她期待未來台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），繼續加強跟全球的經貿連結。

外交部新春聯歡晚會，外交部長吳釗燮宴請各國駐台使節代表，蔡總統、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄等人與會。蔡總統致詞時表示，每一年外交部的春宴，都是各國貴賓和國內各界好友相互交流的盛會，她要特別感謝各國使節代表長期以來對台灣的支持和協助，也感謝所有夥伴跟政府一起拚外交。

蔡總統說，台灣位處最民主防線的最前緣，我們堅持民主自由的價值，跟全球的民主陣營密切合作，不僅致力維持區域和平穩定，也為全球的繁榮發展而努力。

蔡總統說，過去八年我們積極改善基礎建設、厚植國力、經營外交、投資台灣，也協助產業布局全球，相較於八年前，台灣和美國、日本、歐洲以及新南向國家的經貿往來都大幅成長，去年也完成簽署台美21世紀貿易倡議首批協議，也和英國、加拿大分別簽署提升貿易夥伴關係協議、投資促進及保障協議，期待未來台灣能加入ＣＰＴＰＰ，繼續加強跟全球的經貿連結。

蔡總統表示，除了經貿合作，政府也秉持互惠互助的精神，跟友邦和理念相近的國家，在高科技、淨零轉型以及公衛醫療等的領域，深化合作交流。

蔡總統說，這幾年台灣和各國攜手合作對抗疫情，共同面對威權主義的擴張，「我們以具體的行動，展現台灣能夠提供世界需要的協助」，也會持續發揮良善的力量，跟國際社會一起因應各項挑戰。