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台中123筆抵費地照常開標 林右昌憂民眾居住壓力增加

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
內政部長林右昌今下午至板橋深丘福德宮參香。記者劉懿萱／攝影
內政部長林右昌今下午至板橋深丘福德宮參香。記者劉懿萱／攝影

內政部台中市府日前因抵費地交鋒，中市府今日仍維持原計畫開標。內政部長林右昌今受訪說，「有點遺憾」，認為中央善盡提醒責任，不過還是尊重地方政府決策，但台中市府應考慮後果，可能出現定錨效應，帶動周邊土地漲價、房價上升，讓民眾居住壓力增加。

林右昌今下午至板橋深丘福德宮參香，受訪表示台中市事「實在有點遺憾」，中央善盡提醒責任，提醒中市府做土地標售，訂定一個比周邊要高20%的底價，內政部特別提醒，實際標的時候一定會溢價，定錨效應帶動周邊地價、房價飆漲，是大家不樂見的。

林右昌說，台中市是全國各縣市中，房子居住壓力較大的城市，中央善盡提醒責任，當然最後尊重中市府，因為標售土地是地方政府的權力，也是他們的決策、決定，不過台中市也必須要考慮到後續後果。可以觀察未來半年、1年，是否如市場如大家預期，出現定錨效應，帶動周邊土地漲價、房價上升，讓民眾居住壓力增加。

林右昌說，中央過去當然有訂出社會住宅的目標，但須滾動檢討，並非達標就能停下，因為城市會發展，特別是大台中都會有很多中央公共建設的投入，發展可期，也會帶來住宅需求。

林右昌強調，任何建設，特別是區段徵收、市地重劃、TOD建設的時候，需考慮到交通、區位，要儲備適當社宅用地，才有辦法來回應民眾的期待，以及未來10至20年社會住宅興建的需求。

內政部 台中市 林右昌 社會住宅

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