若罷免謝國樑成功...傳王義川將投入補選？同派系的林右昌說話了

基隆東岸商場招商爭議延燒，民間出現罷免市長謝國樑聲浪，外傳若罷免成功，民進黨政策會執行長王義川有望投入基隆市長補選。內政部長林右昌今受訪認為，這都是各方臆測不便評論，但他過去做過8年市長，市長職責就是回應市民期待、把市政做好。

林右昌今下午至板橋區深丘福德宮參香，會後受訪被問及，藍營基隆黨部將對民進黨籍市議員發動罷免，包括議長童子瑋等5人，甚至傳出謝國樑家族二信企業，動員員工連署罷免童子瑋。林說，如果市長發起罷免議長，是台灣民主的倒退，因為政治還是要合作、和諧，不過府會是平等關係，一個行政，另一個是立法監督，像車子的兩顆輪子一樣重要，府會和諧可以運作的順暢，對市民才有利，對整個城市進步發展才有幫助。

媒體追問，傳出若成功罷免謝國樑，王義川有可能參加基隆市長補選？林右昌說，這個都是各方臆測，他不便評論，他也曾經擔任過8年市長，市長最重要的工作，就是回應市民對市內發展的期待，市長就是把市政做好，回歸它的本質。

至於基隆市府指林右昌任內的城際轉運站讓沒經驗的廠商得標。林右昌說，城際轉運站不是商場，沒辦法跟京站或北市府轉運站相比，因為上面是百貨公司是很大的用地，基隆轉運站是長條型的，所以它的動線跟商業措施有限，更何況還規畫13席月台，是為了10、20年的需求，但現在基隆市沒有那麼大的月台需求，所以得標廠商沒有辦法得到這麼大的租金。

林說，之前找過客運業者，但大家沒興趣流標4次，批評謝國樑講這個話不負責任，得標廠商的協力廠商是國光客運，市府只講一半，覺得非常惡劣刻意扭曲誤導視聽，非常不可取。