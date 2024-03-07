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陳建仁稱超徵稅收「優先補台電」 游淑慧轟無良：等同剝人民兩次皮
2023年政府稅收超徵3617億元，是否可能仿照去年再推「普發現金2.0」，行政院長陳建仁日前說超徵稅收規畫優先撥補台電以及勞健保。國民黨北市議員游淑慧今天在臉書痛批，「政府奸巧、人民盤子」。
游淑慧說，超徵稅收要就還稅於民，要就輕減稅賦，但政府年年超徵，也不願意減稅。台電虧損已經準備調漲電價，現在又要拿稅收去補，等於從人民身上剝兩次皮，游更點出「更奇怪的是，為什麼綠能公司一直賺，而台灣電力一直虧？」
游淑慧今天在臉書表示，2023年稅收超徵3617億元，連續三年超徵，金額並為歷年第三高記錄。有人問有沒有可能仿照去年，再推出民眾有感的「普發現金2.0」呢？結果陳建仁表示超徵稅收規劃優先撥補台電以及勞健保虧損。游批，真是一個不斷算計人民財產的無良政府。
游提到，政府又把超徵的稅收，拿去還民進黨錯誤政策下的台電虧損。等同是從人民身上剝兩次皮，而台電的財務黑洞卻怎麼也補不起來。
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