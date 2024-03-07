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陳建仁稱超徵稅收「優先補台電」 游淑慧轟無良：等同剝人民兩次皮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。報系資料照

2023年政府稅收超徵3617億元，是否可能仿照去年再推「普發現金2.0」，行政院長陳建仁日前說超徵稅收規畫優先撥補台電以及勞健保國民黨北市議員游淑慧今天在臉書痛批，「政府奸巧、人民盤子」。

游淑慧說，超徵稅收要就還稅於民，要就輕減稅賦，但政府年年超徵，也不願意減稅。台電虧損已經準備調漲電價，現在又要拿稅收去補，等於從人民身上剝兩次皮，游更點出「更奇怪的是，為什麼綠能公司一直賺，而台灣電力一直虧？」

游淑慧今天在臉書表示，2023年稅收超徵3617億元，連續三年超徵，金額並為歷年第三高記錄。有人問有沒有可能仿照去年，再推出民眾有感的「普發現金2.0」呢？結果陳建仁表示超徵稅收規劃優先撥補台電以及勞健保虧損。游批，真是一個不斷算計人民財產的無良政府。

游提到，政府又把超徵的稅收，拿去還民進黨錯誤政策下的台電虧損。等同是從人民身上剝兩次皮，而台電的財務黑洞卻怎麼也補不起來。

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