電價漲5％月增34元電費 藍委批政府把人民當付錢工具

經濟部長王美花今天表示，對於電價討論有各種審議情境，包含330度以下民生用電漲價，若漲5％，一個月增加34元。國民黨立委楊瓊瓔質疑政府調漲電價，她說，這樣人民就應接受嗎？台電虧損是施政長期問題，一直到去年政府都還凍漲電價，現在卻說不漲不能解決虧損，她不能接受政府把民眾當作付錢工具。

王美花間天列席立法院經濟委員會，楊瓊瓔說，物價通膨，莫忘人民日子過的苦，用電大戶應負擔較高電價，330度以下民生用電，不應調漲。現在電力結構八成為火力發電，天然氣、燃煤等發電成本，受國際燃料價格波動影響大，核能用電為便宜選項，應研議核電延役可能。再生能源購電2022年花500多億、2023年花905億元，2017年到2023年4月底，平均每度再生能源購電成本，都高於同期間平均電價費率，綠電購買太貴。

王美花說，核電延役有法規、安全問題，要通過安檢，核廢料大家要有共識，相關立法院動態都會注意。對於綠電購電成本，王美花表示，每年躉購費率是按照成本評估出來，未來一段時間，一定會下降。

王美花指出，對於電價討論有各種審議情境，包含330度以下民生用電漲價，若漲5％，一個月增加34元。