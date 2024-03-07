快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東大武鄉長補選完成登記 綠：老將新面孔 開路急先鋒

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台東大武鄉長補選民進黨已完成登記，派出創黨黨員蕭國書。圖／民進黨提供
台東大武鄉長補選民進黨已完成登記，派出創黨黨員蕭國書。圖／民進黨提供

台東大武鄉長補選民進黨已完成登記，派出創黨黨員蕭國書。民進黨副秘書長何博文表示，蕭國書以老將新面孔迎戰，為民進黨在大武鄉肩負起開路急先鋒角色，今天黨中央也同率組織部主任張志豪前進台東，進行輔選。

何博文表示，這次民進黨在大武鄉的鄉長補選，特別推出了「老將新面孔、開路急先鋒」，蕭國書長期在台東大武鄉經營，對大武非常熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時熱心公益，人望也非常的好，大武過去其實一直被視為民進黨極為艱困的選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨的精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願意為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選，讓大武更好，讓台東更棒。

蕭國書表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大的興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路的興衰，自然是多有感慨，希望能在這一次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒的精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。

延伸閱讀

台東大武鄉長補選 民眾黨找不到合適人選缺席

台東大武鄉長補選3人登記參選 地方看好藍營勝算大

台東大武鄉長補選4人領表、2人登記 最終藍綠對決

立委落選蹲地方深耕？吳崢、何博文沒說死：先休息一下

相關新聞

Meta大當機竟是被駭？ 立委要求唐鳳應關注駭客攻擊問題

臉書本周二晚間大當機，雖然臉書母公司Meta表示是因為技術性問題而當機，但隨後有三大駭客組織表達是因為他們聯手發動攻擊，...

不只陳建仁不暖了 行政官員失言頻傳

蔡政府任期將屆，行政院長陳建仁近日赴立法院備詢，一改過去暖男大仁哥形象，近來時常與立委唇槍舌戰，甚至動怒。近期行政官員答...

去留受關注 唐鳳坦言未收到長官決定 但自覺快速執行政策做得不錯

數位部今（7）日赴立法院備詢，除了進行業務概況報告之外，也針對出國預算辦理成效進行專題報告。不過，相較於民進黨立委批評唐...

羅智強舌戰邱太三阻答詢 蘇巧慧酸「問問題丟了就跑」

陸委會主委邱太三7日和國民黨籍立委羅智在立法院強唇槍舌戰，羅智強就副總統賴清德曾說「中華民國憲法是災難」，和行政院長陳建...

整併黃復興因不重視？ 張嘉郡駁：怎可能自斷手腳

國民黨主席朱立倫昨天宣布改革黨務，將整併黃復興黨部，引發譁然。國民黨立委張嘉郡今天坦言地方收到反彈，黃復興黨員質疑國民黨...

共軍上將證實第四艘航母建造中 背後有三個關鍵訊息

中國大陸正在召開一年一度的全國人大政協會議（兩會），解放軍海軍政委袁華智上將6日向媒體間接證實，大陸國產第四艘航空母艦（004）正在建造，是否採用核動力「很快會公布」，消息一出，立即衝上各大網路熱搜，包括台灣網友也十分關切。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。