台東大武鄉長補選完成登記 綠：老將新面孔 開路急先鋒

台東大武鄉長補選民進黨已完成登記，派出創黨黨員蕭國書。民進黨副秘書長何博文表示，蕭國書以老將新面孔迎戰，為民進黨在大武鄉肩負起開路急先鋒角色，今天黨中央也同率組織部主任張志豪前進台東，進行輔選。

何博文表示，這次民進黨在大武鄉的鄉長補選，特別推出了「老將新面孔、開路急先鋒」，蕭國書長期在台東大武鄉經營，對大武非常熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時熱心公益，人望也非常的好，大武過去其實一直被視為民進黨極為艱困的選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨的精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願意為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選，讓大武更好，讓台東更棒。

蕭國書表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大的興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路的興衰，自然是多有感慨，希望能在這一次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒的精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。