掛號費上限取消 陳建仁要求查有無聯合哄抬
衛福部取消醫療院所掛號費上限，行政院長陳建仁今天表示，為了注意弱勢族群就醫權利，以及民眾就醫可近性，衛福部、公平會應持續與地方政府保持密切聯繫，確認各醫療院所無聯合哄抬。
衛生福利部公告停止適用醫療機構收取掛號費之參考範圍，醫療院所掛號費，不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定。
行政院發言人林子倫在行政院會後記者會指出，陳建仁一直以來都相當重視民眾的醫療平權，今天也在行政院會時，要求衛福部、公平會，持續與地方政府保持密切聯繫，確認各醫療院所無聯合哄抬行為，注意弱勢族群就醫權利、民眾就醫可近性，確保民眾健康平權。
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