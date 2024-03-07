黃復興黨部組改惹議 資深議員台上喊反對、台下鼓掌呼應 黃健庭急滅火
國民黨主席朱立倫宣布推動大規模組織改造，改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化，黃復興組織轉型非裁撤。上午黨秘書長黃健庭參加嘉市黨部新春聯誼團拜，資深議員傅大偉說，反對裁撤黃復興黨部，擔心重蹈知青黨部退出大專校院覆轍，讓黨失去對國軍、退伍軍人影響力；黃健庭否認裁撤，黃復興名稱可保留，組改目的在提升組織戰力。
傅大偉直言反對裁撤黃復興黨部，台下嘉市黃復興所屬黃國嘉黨部幹部鼓掌呼應，黃健庭趕緊說，「不是裁撤！」傅大偉說，國軍是台灣最穩定力量，黃復興黨部代表國民黨重視國軍、退伍軍人，一旦裁撤，擔心如同過去知青黨部退出大專校院，黨失去對國軍、退伍軍人影響力，民進黨也樂見國民黨部退出國軍，失去影響力，助台獨目標實現。
黃健庭說，過去軍警金融機構等特種黨部到處有，民主化政黨輪替，特種黨部只剩退伍軍人黃復興黨部，黃復興黨部是忠貞鐵桿部隊，黨中央肯定感謝黃復興黨部貢獻，面對黨產被沒收，黨基本盤萎縮，黨組織改造朝年輕、輕量化，「現在國民黨不需要也沒有能力，用兩套系統服務黨員。」
黃健庭表示，現在黃復興黨部許多黨員非退伍軍人，黃復興黨部過去名稱是「國軍退除役人員黨部委員會」，因名稱太長，如同部隊番號，簡稱黃復興，組改後，黃復興名稱可以保留，組發會下設退伍軍人部，嘉義市黨部增四組退伍軍人組，也可稱黃復興，設總幹事。
黃國嘉黨部主委國恕強支持組改，他說，黨部組織要因應時代變遷，跟上時代，發揮組織戰力，黨主席朱立倫日前到嘉義縣黨部布達黨部主委，告訴他組改，他表達支持。但上午到場部分幹部對組改不表達意見，也有人說「聽命行事」。
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