快訊

直擊／遭舊愛鍾成虎告上法庭 陳綺貞哽咽吐「十多年不知道的事」

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

台鋼入主鏡電視有跡可循 助智冠力抗網銀後下步為何？

黃復興黨部組改惹議 資深議員台上喊反對、台下鼓掌呼應 黃健庭急滅火

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨資深議員傅大偉（右二）反對裁撤黃復興黨部。記者魯永明／攝影
國民黨資深議員傅大偉（右二）反對裁撤黃復興黨部。記者魯永明／攝影

國民黨主席朱立倫宣布推動大規模組織改造，改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化，黃復興組織轉型非裁撤。上午黨秘書長黃健庭參加嘉市黨部新春聯誼團拜，資深議員傅大偉說，反對裁撤黃復興黨部，擔心重蹈知青黨部退出大專校院覆轍，讓黨失去對國軍、退伍軍人影響力；黃健庭否認裁撤，黃復興名稱可保留，組改目的在提升組織戰力。

傅大偉直言反對裁撤黃復興黨部，台下嘉市黃復興所屬黃國嘉黨部幹部鼓掌呼應，黃健庭趕緊說，「不是裁撤！」傅大偉說，國軍是台灣最穩定力量，黃復興黨部代表國民黨重視國軍、退伍軍人，一旦裁撤，擔心如同過去知青黨部退出大專校院，黨失去對國軍、退伍軍人影響力，民進黨也樂見國民黨部退出國軍，失去影響力，助台獨目標實現。

黃健庭說，過去軍警金融機構等特種黨部到處有，民主化政黨輪替，特種黨部只剩退伍軍人黃復興黨部，黃復興黨部是忠貞鐵桿部隊，黨中央肯定感謝黃復興黨部貢獻，面對黨產被沒收，黨基本盤萎縮，黨組織改造朝年輕、輕量化，「現在國民黨不需要也沒有能力，用兩套系統服務黨員。」

黃健庭表示，現在黃復興黨部許多黨員非退伍軍人，黃復興黨部過去名稱是「國軍退除役人員黨部委員會」，因名稱太長，如同部隊番號，簡稱黃復興，組改後，黃復興名稱可以保留，組發會下設退伍軍人部，嘉義市黨部增四組退伍軍人組，也可稱黃復興，設總幹事。

黃國嘉黨部主委國恕強支持組改，他說，黨部組織要因應時代變遷，跟上時代，發揮組織戰力，黨主席朱立倫日前到嘉義縣黨部布達黨部主委，告訴他組改，他表達支持。但上午到場部分幹部對組改不表達意見，也有人說「聽命行事」。

國民黨秘書長黃健庭參加嘉市黨部新春聯誼團拜致詞說明組改。記者魯永明／攝影
國民黨秘書長黃健庭參加嘉市黨部新春聯誼團拜致詞說明組改。記者魯永明／攝影

黃復興黨部

延伸閱讀

感謝「解放」黃復興？ 中市議員發起轉型黃復興協會

影／金門新春團拜談黃復興 朱立倫：改革有阻力但絕不退縮

整併黃復興因不重視？ 張嘉郡駁：怎可能自斷手腳

改組遭反彈 郭正亮：不論有無黃復興 盧秀燕選總統都贏朱立倫

相關新聞

去留受關注 唐鳳坦言未收到長官決定 但自覺快速執行政策做得不錯

數位部今（7）日赴立法院備詢，除了進行業務概況報告之外，也針對出國預算辦理成效進行專題報告。不過，相較於民進黨立委批評唐...

整併黃復興因不重視？ 張嘉郡駁：怎可能自斷手腳

國民黨主席朱立倫昨天宣布改革黨務，將整併黃復興黨部，引發譁然。國民黨立委張嘉郡今天坦言地方收到反彈，黃復興黨員質疑國民黨...

趙少康：吸引年輕人加入國民黨 比改革黃復興重要

國民黨通過組改方案，將黃復興黨部整合進各地方黨部，戰鬥藍發起人趙少康今天說，國民黨只改組黃復興，其他不改也沒用，讓黨員結...

麥考爾率團參加520典禮？外交部：歡迎美國議員支持

外媒報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾，將訪台參加總統當選人賴清德就職典禮。外交部今天表示，目前沒有相關資訊，...

黃復興黨部組改惹議 資深議員台上喊反對、台下鼓掌呼應 黃健庭急滅火

國民黨主席朱立倫宣布推動大規模組織改造，改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化，黃復興組織轉型非裁撤。上午黨秘書長黃健庭參加...

掛號費上限取消 陳建仁要求查有無聯合哄抬

衛福部取消醫療院所掛號費上限，行政院長陳建仁今天表示，為了注意弱勢族群就醫權利，以及民眾就醫可近性，衛福部、公平會應持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。