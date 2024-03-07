陳建仁暖男變戰狼 藍委認為「焦慮症候群」綠委斷言「續任機會是零」

行政院長陳建仁近日到立法院備詢，一改過去「暖男院長」好脾氣，不只容易被激怒，更不斷與藍委展開唇槍舌戰，引發外界討論。國民黨立委賴士葆分析，「陳建仁有焦慮症候群，怕520後沒有官可以當」，且現在的看守閣員幾乎都是如此；民進黨立委莊瑞雄認為，陳建仁仍然是「暖男」，看守階段有為有守，並斷言陳建仁「續任機會是零」，因為陳不是熱衷權位的人。

藍委最近在院會與陳建仁展開激烈交鋒，賴士葆分析陳建仁恐有「焦慮症候群」，怕520後沒有官可以當。現在幾乎每個閣員顯現出來都是這樣，答詢時語氣急躁、容易發脾氣、對立委大小聲。雖然陳建仁說520後絕對不接閣揆，但如果總統當選人賴清德真的找陳揆，陳揆會拒絕嗎？對此他持保留。

莊瑞雄說，陳建仁被外界認為是暖男，看守階段有為有守，表現很積極，在他眼裡陳建仁就是當一天和尚撞一天鐘的人，會希望留下漂亮的身影，華麗卸任轉身。至於陳建仁是否有續任閣揆可能？莊瑞雄分析，「續任機會是零」，陳建仁不是熱衷權位的人，擁有高的學術地位，重要職務也都經歷過，相信即便卸任閣揆後，仍會以人生寶貴經驗提供各界參考。

國民黨立委徐巧芯認為，陳建仁態度轉變，主因是沒有任何預算要在立法院通過了，就算陳揆惹毛了所有立委，在台上胡扯一通，現在也沒有任何法律如藐視國會罪、調查權、聽證權等可以處理。陳揆目的在於希望在民進黨內留下好名聲，最好的方式就是展現出強勢態度，在民進黨內搏得掌聲。

徐巧芯質疑，陳建仁在食安專報怎麼能直接講說，在蔡英文總統任內已無系統性問題，當時明明還有已發生的蘇丹紅事件，為何可以睜眼說瞎話？其實就是因為沒有相關法律可以治陳揆，很有可能所有對陳揆質詢的不滿及副作用，都會集中在下一個閣揆身上。