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可管FB詐騙廣告？ 數位部允諾將承接

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數位部長唐鳳7日承諾，等經濟部轉交業務，加上《電子簽章法》通過，就能更強力管制詐騙廣告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
數位部長唐鳳7日承諾，等經濟部轉交業務，加上《電子簽章法》通過，就能更強力管制詐騙廣告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「《電子簽章法》修正通過，數位部就可要求FB下架詐騙廣告了！」數位部長唐鳳7日透露，經濟部願意將相關業務交給數位部，加上《電子簽章法》的「數位簽章」若上路，若有人刊登詐騙廣告被發現，其他平台都會同時下架。

用數位簽章下架廣告

立法院交通委員會7日邀請數位部長唐鳳列席報告業務概況。唐鳳在專案報告中解釋，臉書等平台目前仍是高風險廣告平台，但經濟部願意將相關業務交給數位部，等到未來《電子簽章法》修正通過，若在某平台發現該數位簽章者刊登了詐騙廣告，可啟動跨平台聯防，其他社群平台就不會上架相關廣告。

綠委徐富癸詢問唐鳳，電子簽章全面適用要多久，唐鳳回答說，現在有行動自然人憑證，只要適用《個資法》就可以申請，此憑證可適用電子簽章，在APP協助推動下，電子簽章推定為本人親簽應該很快就可以上路。

民進黨立委許智傑則質疑，自然人或法人的「數位簽章」是否會被仿冒？唐鳳說，除非是自願當人頭，否則應該不會。

實體互動增加出國

國民黨立委黃健豪提醒，數位部的成立目標是強化數位基礎建設、協助數位轉型與建立資安聯防系統，但其實距離民眾太遙遠，民眾關心的是詐騙廣告、假投資訊息，且相關案件數從數位部成立後就飆升30到40%，數位部應該加強溝通，唐鳳也坦承確實需要加強，因此對外會多強調防詐的效應。

另外，數位部出國預算暴增也成外界關注焦點，被許智傑問到為何要出那麼多國，不能採用線上會議？唐鳳解釋，因為實體會議變多，如資安聯防項目會比較機密，還是需要親自前往，而數位經貿談判有些國家的代表也要求到場，因此出國預算才會增加。

黃健豪另指出，澳洲政府近日與Meta打官司，未來台灣是否在要求FB、谷歌下架詐騙廣告時會出現類似糾紛？唐鳳回應說，會跟Meta持續溝通，並透過建立跨國資安聯防，與美國等其他國家一起向跨國社群公司反映遭遇詐騙，才能增加對社群公司的協商力道。

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