影／金門新春團拜談黃復興 朱立倫：改革有阻力但絕不退縮

國民黨將裁撤黃復興黨部引發反彈聲音，黨主席朱立倫今赴具有指標意義的金門新春團拜時表示，這是要將黃復興發揮最大戰力，結合地方、服務地方；改革是為黨好，期間一定會有阻力，但絕不退縮，接下來包括智庫等黨務改革都一定要做好。

國民黨各縣市新春團拜暨感恩茶會持續，朱立倫今赴金門縣「救國團金門青年活動中心」參與，並於會前接受媒體聯訪，回答近期黨務改革及大陸漁船事件後續等看法，尤其是有關黃復興黨部將調整的反彈聲浪。

朱立倫說，最重要是國民黨改革一天都不能夠停止，不但要內造化、青年化、輕量化，而且要將戰力提升；黃復興黨部過去確實是最有戰力的，這黨中央予以肯定，也希望把黃復興所有幹部發揮最大戰力，結合地方、服務地方。現正努力整合，相信經過這次改革，整個黨會更有戰力、更團結。

外界好奇，要怎麼安撫黃復興黨部的黨員？朱立倫指出，改革過程當中一定會有阻力，但絕不會退縮，像提升青年或內造化、精進黃復興戰力等，每一項都會碰到困難，但有堅定決心，為國民黨好，這一定要做，不會只到今天為止，接下來包括改革智庫等非常多黨務改革都一定要做好。

立委陳玉珍、許宇甄今也陪同朱立倫出席。陳玉珍接受電訪時說，黃復興是最堅定的支持者，黨中央要給予肯定，一定要向黨員說明清楚黨組織調整是如何將黃復興黨部融入黨部，如何有更被重視，而非說給黨員被排除的感覺。

另外，有關大陸漁船事件，朱立倫表示，非常希望兩岸不要因為該事件造成嚴重衝突，要以同理心、人道立場盡快化解衝突；立院黨團會強力要求民進黨政府的海委會及海巡署不要製造問題，而是要解決問題。