整併黃復興因不重視？ 張嘉郡駁：怎可能自斷手腳
國民黨主席朱立倫昨天宣布改革黨務，將整併黃復興黨部，引發譁然。國民黨立委張嘉郡今天坦言地方收到反彈，黃復興黨員質疑國民黨是否不重視他們，但國民黨絕對不可能不重視黃復興黨員，「怎可能自斷手腳」？
張嘉郡表示，黃復興黨員可說是國民黨內最忠貞的一支部隊，不管是縣市長、立委、議員、村里長都需要黃復興的支持。黃復興過去一直是扮演著非常服從黨意、衝第一的角色。
張嘉郡坦言朱立倫整併黃復興黨部引不少基層強烈反彈，質疑不被國民黨重視。不過，張嘉郡說，國民黨怎麼可能自斷手腳把黃復興切掉？朱主席應該只是想用另一種方式活化黃復興，讓黃復興未來在聯繫上跟地方黨部更加緊密，絕對不是不重視黃復興黨部、黨員。
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