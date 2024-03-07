黃復興鐵票式微 仍可影響黨內選舉

國民黨主席朱立倫改革黃復興黨部，黨內指出，黃復興的改革最早在七○年代就有人提出，隨著黃復興黨員凋零，輔選功能弱化，加上黨財務整體資源分配的合理性，改革是必然，但不管名實如何，黃復興在黨內仍有一定影響力，特別是黨主席選舉在內的黨內選舉，以及特定選區的縣市議員基層選舉等。

國民黨人士指出，國民黨黨產遭全面凍結後，黨的財務拮据，前主席江啟臣時代，黨內盤整就發現，一級黨務組織中，文傳會一年經費九百萬元，組發會一千多萬元，但各縣市黃復興黨部加起來，一個月要五百萬元，一年要六千萬元，資源整體分配不合理。

黨內大老指出，黃復興的改革，在七○年代就有人提出，當時的著眼點就是成為進步的力量，但黃復興的紀律和凝聚力，在關鍵時刻又少不了黃復興，特別是遇到選情緊繃時，黃復興動員轉移選票，有如救命丹，「就算知道是鴉片也要使用」，矛盾心理下，改革自然不容易完成。

黨內指出，隨著選區及選制的改變，過去在複數選區，且國民黨還有責任區配置的年代，黃復興轉移選票的影響力還有，但隨著責任區取消，改以單一選區經營，黃復興轉移救命票的功能就更式微了。

黨內表示，即使如此，在各縣市議員，特別是有眷村的黃復興鐵票選區，例如台北中正萬華區，黃復興仍會推自己的參選人並集中輔選，且黃復興候選人的場子不准其他候選人插旗，甚至出現基層選舉縣市黨部主委和黃復興主委各推候選人對打的情況。

黨內指出，目前黃復興最大的影響力，仍是黨內選舉，從黨代表、中央委員到中常委選舉，號稱仍有廿萬黨員的黃復興，有足夠實力可支持特定候選人，黨主席選舉更是如此，因此，歷次黨主席選舉，黃復興黨員票都是兵家必爭之地。