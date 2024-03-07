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黃復興副主委：逾百群組炸鍋 揚言退黨

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰李成蔭林麗玉鍾維軒／連線報導
國民黨黃復興黨部副主委羅睿達。本報資料照（記者胡經周／攝影）
國民黨黃復興黨部副主委羅睿達。本報資料照（記者胡經周／攝影）

針對國民黨整併黃復興黨部，黃復興黨部副主委羅睿達昨表示，適逢黃埔創校建軍百年，黨中央切割黃復興，傷了很多老兵的心；逾百個群組內炸鍋，很多人揚言要退黨，改加入新黨和民眾黨。昨天甚至傳出黃復興黨部主委季麟連提辭職，表達抗議。不過，季麟連澄清「沒有這回事」，並認為改組是希望讓組織戰力更統合。

黃復興新北黨部「黃國定」主委高甯松表示，黃復興黨員是最鐵桿的一群，不少人聽聞消息都不太高興，他個人絕不戀棧，但朱立倫應該到各地方跟基層說明及安撫，大家才不會反彈。

身為黃復興成員的北市議員應曉薇喊話，黨員要化悲憤為力量，國民黨特種黨部黃復興黨部永遠不會走入歷史，即使整合至地方黨部，「黃復興永不凋零」，呼籲黃復興黨部要團結、共渡難關。

被視為軍系的國民黨前立委林郁方認為，黃復興是國民黨鐵衛軍，不應如此處理；國民黨的問題是要加緊吸收年輕票，與整併黃復興黨部是兩回事。

羅睿達表示，他佩服朱立倫對黨務改造的決心與勇氣，但時機點和方向不對，是讓人失望與痛心的決定；若朱真要裁撤，應率先一同請辭黨主席。

羅睿達說，黃復興是再單純不過的一群老兵，存在只是在為中國國民黨守護中華民國，這樣切割真的傷了很多老兵的心，未來退黨潮、反對聲浪一定撲面而來；若連國民黨都拋棄自己的信念，他不相信這次改革會換回中間選民和年輕選票。

羅睿達說，這項變革百分之百會衝擊二○二六選舉，一百多個群組內已炸鍋，很多人揚言要退黨，有黨員說，他們責任已了，以後不用再含淚投票。

是否支持改組，季麟連未正面回應，僅表示，現在黨全面檢討組織改造，包括組發會、智庫、革實院都在檢討，「黃復興是其中一項」，黨中央的考量是希望讓組織更有效、戰力更統合，他一切服從上級指導。

國民黨 老兵 黃復興黨部

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