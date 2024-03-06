聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃復興被裁併 李貴敏批背「莫須有」罪名：競爭對手還不拍手叫好？
國民黨擬整併黃復興及成立青年數位部，前立委李貴敏今天表示，雖稱為黨務改革，讓百年老黨轉型，但國民黨在全體努力下，好不容易才讓立委席次增加，擺脫少數在野困境；隨即把改革箭頭瞄準黨內最忠黨愛國、最具動員力的黨部，真正的原因是什麼？目標又是什麼？
李貴敏質疑，黃復興出了什麼問題嗎？改革計畫是否和黃復興支部與成員們溝通了？黃復興成員對國民黨的支持不夠堅貞嗎？這些不都是國民黨的鐵票部隊？民進黨在特定選區的敗陣，不也是因為黃復興成員的全力支持和輔選嗎？就算要爭取年輕選票，也不必跟忠黨愛國的退伍軍人、老兵、長輩們劃清界限吧？
李貴敏批評，改革目標鎖定黃復興、裁併黃復興，這與宋高宗賜死岳飛，罪名莫須有有什麼差別呢？岳飛死了，金國最高興，「黃復興沒了，競爭對手還不拍手叫好嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言