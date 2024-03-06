黃復興被裁併 李貴敏批背「莫須有」罪名：競爭對手還不拍手叫好？

國民黨擬整併黃復興及成立青年數位部，前立委李貴敏今天表示，雖稱為黨務改革，讓百年老黨轉型，但國民黨在全體努力下，好不容易才讓立委席次增加，擺脫少數在野困境；隨即把改革箭頭瞄準黨內最忠黨愛國、最具動員力的黨部，真正的原因是什麼？目標又是什麼？

李貴敏質疑，黃復興出了什麼問題嗎？改革計畫是否和黃復興支部與成員們溝通了？黃復興成員對國民黨的支持不夠堅貞嗎？這些不都是國民黨的鐵票部隊？民進黨在特定選區的敗陣，不也是因為黃復興成員的全力支持和輔選嗎？就算要爭取年輕選票，也不必跟忠黨愛國的退伍軍人、老兵、長輩們劃清界限吧？

李貴敏批評，改革目標鎖定黃復興、裁併黃復興，這與宋高宗賜死岳飛，罪名莫須有有什麼差別呢？岳飛死了，金國最高興，「黃復興沒了，競爭對手還不拍手叫好嗎？」