柯文哲讚愛沙尼亞「e化最徹底」 投票結婚登記線上進行

民眾黨主席柯文哲今天與愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）等人會面，雙方就數位發展等議題交換意見。裴克多表示，愛沙尼亞在數位化政策的推動不遺餘力，全國有超過50%的選民利用i-Voting（網路投票），而且數位身分證皆植入晶片，不論是投票、個人資產管理、結婚登記都可以線上進行。

民眾黨晚間發布新聞稿說明，柯文哲今天率領民眾黨立委林憶君、民眾黨涉外事務總監周台竹，會面裴克多及5位跨黨派國會議員，雙方就全民國防、數位發展，甚至是喜愛的自行車項目交換意見。

柯文哲致詞時指出，愛沙尼亞跟台灣有許多相似的歷史背景，兩國在地緣政治方面，都被迫站在第一線，面對來自大國的壓力，感謝愛沙尼亞政府及其國會友台小組，過去不斷地在國際場合，表達支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的立場。

民眾黨表示，裴克多過去曾經是自行車國手，柯文哲也當場分享「一日北高」的挑戰經驗。對於柯文哲在一天之內，完成台北高雄長達360公里的旅程，裴克多感到十分敬佩，也透露自己將在台灣多留幾天，陪同愛沙尼亞國手進行「國際自由車環台公路大賽」行前訓練，而這也是愛沙尼亞首次組團參與國際自由車環台公路大賽。

柯文哲提及，他曾經在2020年造訪愛沙尼亞，盛讚愛沙尼亞是「e化最徹底」的國家，因為該國僅有130萬人口，卻致力於發展數位化政策，裴克多回應，愛沙尼亞國土涵蓋零散島嶼，而且地廣人稀，為了追求便利性，因此才會致力於發展E化，同時也是經濟合作暨發展組織（OECD）組織率先提出「網路是基本人權」概念的國家。

裴克多也說，歸功於蘇聯解體後的第一任總理，對國家發展的規劃以長遠發展為目標，所以在數位化政策的推動上不遺餘力，以去年3月愛沙尼亞的國會選舉為例，全國有超過50%的選民利用i-Voting，而且的數位身分證皆植入晶片，因此不論投票、個人資產管理、結婚登記，甚至是數位化交易，全部都可以線上執行。

民眾黨表示，柯文哲也在國防安全方面，點出台灣少子化帶來的困境，包括目前僅能用徵兵制充足兵源，至於在志願役士兵的召募，可以朝向培養海、空專業兵種為方向，並且建構更完善的全民國防系統。

針對全民國防議題，裴克多則說，愛沙尼亞提出「全民國防教育」普及至高中的計畫，在後備部隊也針對資訊安全，建立資安防護小組，除了在戰時負責國家資訊防衛，在平時也會協助政府、民間企業排除網路攻擊。

另外，俄烏戰爭進入第三年，俄烏雙方陷入僵局，愛沙尼亞與俄羅斯接壤首當其衝，裴克多表示，面對極權國家積極向外擴張，期盼全世界的民主夥伴，大家站在同一陣線，共同守護民主價值，隨後雙方互相贈禮，裴克多也邀請柯文哲再赴愛沙尼亞。