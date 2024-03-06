民進黨拚地區選戰 不分區立委責任區出爐「4重兵部署桃園」

民進黨立委選戰多個地區選戰結果不佳，未來將由黨籍不分區立委協助經營地方，民進黨中執會通過具體分工，桃園市由立委張雅玲、范雲、林月琴、郭昱晴負責；新竹縣由陳培瑜；苗栗縣沈發惠；基隆市王正旭；金門縣、連江縣洪申翰；花蓮沈伯洋；南投羅美玲。

民進黨中執會今天也邀請台大社會學研究所博士候選人謝達文以「讓我們站在一起：性別議題如何影響青年世代」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德在報告後表示，年輕女性對政治關心比例越來越高，這不僅是在台灣，在歐美情況都是如此，主要原因她們認為政治跟生活息息相關，關心政治可以去解決切身關心的問題。

賴清德說，經過蔡英文總統8年的執政，過去民進黨執政之前普遍社會認為，民進黨拚民主有貢獻，國民黨比較有能力發展經濟，但是蔡總統執政這8年，經由大家努力，GDP從17兆元到23兆元，台灣已是世界第21大經濟體，國民平均所得已經到3萬多美元，經濟表現非常好。

賴清德指出，民進黨應該要做到不管是年輕女性、不同族群、不同年紀，都要讓每一個族群能夠理解到，還好有民進黨站在一起。以謝達文提到的名詞「議題所有權」來講，台灣幾十年來，社會提到民進黨就是顧主權、發展民主，對台灣很有貢獻，民進黨是第一品牌。