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憂選出「少數總統」？藍委提總統大選投票改制 民眾黨：不用預設立場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（中）與副手吳欣盈（左二）宣布敗選，鞠躬感謝支持者的相挺。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統候選人柯文哲（中）與副手吳欣盈（左二）宣布敗選，鞠躬感謝支持者的相挺。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲今天提出修法，主張總統選舉改為二輪投票制，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，如果選罷法有需要修改，應該要廣納社會意見，不能只是因為個人與黨派之私，而是要為了社會的長治久安，朝野應該研擬修法，建立比較長遠的制度，維護社會的長治久安。

民眾黨發言人吳怡萱受訪時則說，翁曉玲的提案屬於個人想法，國民黨內部似乎有不同意見，大家憂心選出少數總統，民眾黨團當然表達尊重，現在尚未凝聚社會共識，「提案大家就先觀察」，但是也不需要預設立場，民眾黨主席柯文哲參選總統，2028年不一定就是第三名。

根據2024年總統大選結果，民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴獲得558萬6019票、得票率40.0503%，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康居次，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈位居第三，不過民進黨未能在立法院取得過半席次，近來也引發少數政府的討論。

陳智菡受訪時表示，每一次的選舉結果不盡相同，還是要回歸到法律的層面，「法律是死的，但是人是活的」，相應社會制度、形態的不同，本來就可能有所調整，有些人動不動就搬出憲法，聲稱法律都不能修改，「我們恐怕不能很認同。」

陳智菡強調，如果法律有需要修改的地方，或者是上升到修憲的層次，那就應該要廣納社會意見，「不能只因為個人、黨派之私，而是要為了制度長遠，還有社會的長治久安，共同研擬修法。」

媒體詢問，民眾黨團是否支持修法，陳智菡則說，翁曉玲提出修法，還要再細看內容，選制的設計非常複雜，「不會單修某一條法令就結束」，可能還會牽涉到憲法層級，任何茲事體大的法令要修正，應該要廣納法界、學界跟民界的意見，這些東西都應該廣泛討論。

陳智菡表示，舉辦總統選舉動輒花費上千萬，動用多少社會成本建築而來，「整個事情茲事體大，應該做好社會溝通」，既然有立委提案，大家就相應討論，如何建立長遠的制度，維護社會的長治久安，這才是各政黨應該要思考的事情。

吳怡萱 柯文哲 民眾黨 陳智菡

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