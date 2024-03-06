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柯文哲拋議員席次「N+1」傳基層炸鍋 民眾黨：不是定案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。記者陳正興／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者陳正興／攝影

民眾黨主席柯文哲喊出全國議員席次「N+1」，民眾黨發言人吳怡萱今天說，這是從總統大選的數據分析，還是要考量民眾黨的資源多寡，還有候選人的特質等因素，這個不是定案，還有討論空間。

柯文哲先前喊出全國議員席次「N+1」的目標，主張現有民眾黨議員的區域，再加提名1席，沒有議員的區域，勇敢提名1席，所有選區都派人參選，民眾黨文宣部前主任柯昱安昨天說，民眾黨現任14名議員私下氣得要死，恐將造成兩敗俱傷局面。

民眾黨發言人李頂立表示，柯文哲的原意，在於整體選舉結果，根據總統大選的得票數據，進而做出戰略上的考量，距離的時間還早，未來還要考量地方組織、現任民代的聲音，僅是按照總統選舉得票的結果，提出數據跟戰略考量，未來還會再做整體評估。

吳怡萱指出，所謂的部分人士指稱，民眾黨基層議員炸鍋，台北市議員黃瀞瑩今天接受廣播專訪，提到民眾黨未來的發展，不可能只守住現在的N，對於現任的縣市議員來說，當然也要思考未來的可長可久，一定會有新的人才加入。

吳怡萱說，N+1是從總統大選的數據分析，面對2026年的地方選舉，還是要考量現有資源多寡，候選人特質，還有依照各別選區安排，包括台中市黨部主委江和樹在內，民眾黨基層的聲音都有收到，這個不是定案，還是有討論空間。

吳怡萱表示，民眾黨未來還是要發展，絕對不是只有守住N，要分成現階段、未來的發展性來看，包括民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，如果對自己有信心，民眾黨要發展，還是要思考長遠。

吳怡萱 柯文哲 民眾黨

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