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黃瀞瑩挺柯文哲「N+1」 黃暐瀚指配票求雙贏1重點
民眾黨主席柯文哲日前喊出2026「N+1」計畫，資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，柯文哲的「N+1」，要在台灣15個現任議員選區，提名「1+1」，基層傳出質疑聲浪，但台北市議員黃瀞瑩今天在他的節目「暐瀚撞新聞」公開表示支持。
黃暐瀚日前在臉書說明，所謂「N+1」，N是現有議員數，有的地方再加1席，目前沒有議員的區也勇敢提1席，全台開花。「這樣保守提名的做法，我覺得真的有可能讓民眾黨2026議員大爆發」。
他說，上次選舉黃瀞瑩在士北拿2萬9千票，第一高票當選，同黨陳思宇拿1萬1千票不幸落選，有人批評黃瀞瑩「票拿太多」，黃瀞瑩今天也為自己喊冤，票開出來之前，會不會贏都不知道，怪她票太高，實在不公平。
黃暐瀚表示，所以N+1的重點不在「要不要」，重點在於如何覓才、怎麼聯合競選？只要有機制，比如說身分證號碼配票，達到雙贏，黃瀞瑩支持N+1，沒有問題。
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