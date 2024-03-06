台東大武鄉長補選4人領表、2人登記 最終藍綠對決

台東縣大武鄉長補選4月13日投票，今天領表登記截止日，已有4人領表，2人完成登記，地方人士認為，民眾黨未推派人選，加上2人僅領表未登記，最終仍是藍綠對決。

縣選舉委員會表示，領表登記截止時間為今天下午4時，目前已有4人領表，2人完成登記，並預計於4月13日辦理投票。完成登記作業有國民黨王景昌與民進黨蕭國書。

今天民進黨徵召提名的蕭國書趕在登記截止時間前往鄉公所辦理領表登記，包括東辦正副執行長洪宗楷，許文獻，縣議員簡維國、民進黨台東縣黨部人員及支持者出席陪同。

另國民黨提名的王景昌，則在4日開放領表登記時，搶頭香完成領表登記，5位前後任鄉長、鄉代會主席和代表及各村長、支持者近2百人到場力挺，展現藍營大團結氣勢。

現年57歲的王景昌地方從政資歷22年，目前為鄉代會副主席，父親為前大武鄉長王政國，由於他不分黨派的問政風格及廣結善緣個性，這次很快就把地方勢力整合一起。

而現年74歲的蕭國書，出生於高雄旗山，故居於美濃，1968年定居台東大武、並設立大武戲院，在地方頗有名氣，也熱衷政治，一直是民進黨忠貞黨員，替綠營開拓藍大於綠的大武鄉。

地方人士認為民眾黨未推派人選，領表位登記的無黨籍鄉代表高春花和富山青年會長何曉英，不會登記投入選戰，僅為提高知名聲量，為下次選舉布局，最後還是藍綠對決的局面。