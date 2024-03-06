張亞中14字悼黃復興裁併

國民黨主席朱立倫擬整併黃復興黨部，孫文學校總校長張亞中今天表示，這是一個時代的逝去，與國民黨路線的抉擇，國民黨中央決心甩開黃復興的象徵，炎黃子孫已成空，復興中華一場夢。

張亞中以「黨中央哀悼黃復興的14字悼文」為題發文，他說，做為基層的黃復興黨員，父親臨終前對黃復興的沒落，曾不禁感嘆，他藉助王維老將行的句子「自從棄置便衰朽，世事蹉跎成白首」，那時，他已預見黃復興的命運。

張亞中表示，這是一個路線的抉擇，不只是一個單位的裁撤與否，當黨中央已經鐵了心奉行親美遠中路線時，便已經沒有黃復興存在的意義。黃復興的存在象徵著國民黨的中國魂、民族魂依舊存在，黃復興的裁撤意味著什麼，當然就清楚了。

張亞中說，當黨中央為安倍晉三的死下半旗時，當黨中央執行親美遠中路線時，當黨中央破壞民主初選制度時，當黨中央廻避自己的民族認同時，當黨中央閃躲九二共識時，黃復興黨部領導無一聲抗辯，這樣的黃復興黨部其實也與死無異。黃復興的黨員還在，他們依舊是忠肝義膽忠於國族，但是現在的黃復興黨部領導什麼時候還有一身轉戰三千里，一劍曾當百萬師的豪氣，這不是哀嘆，而是祭悼。

張亞中表示，不要簡單把黃復興的裁撤看成一種調整與改革，也不要只把黃復興的裁撤，歸咎於老兵對台灣社會的脫節，這是一個時代的逝去，與國民黨路線的抉擇，國民黨中央決心甩開黃復興的象徵。炎黃子孫已成空，復興中華一場夢，這十四個字，應該就是目前黨中央對黃復興的最後告白，也是黨中央對黃復興的裁撤，與黃復興象徵的消失所表示的哀悼，然則所有黨員看清楚了嗎？