520後續任退輔會主委？馮世寬：年事已高 應知進退

退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會兩度被詢及是否留任現職，馮世寬說，他年事已高，應知進退，無意留任原職。

退輔會主委馮世寬上午率官員在立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委徐巧芯詢問他，5月20日之後，是否願意留任原職？馮世寬表示，國軍有許多高階、屆齡而現在沒有職務的將領，他當部長後知道得更多，他認為應將機會讓給他們來工作。

國民黨立委謝衣鳯質詢也問，馮世寬有無機會續任現職，馮世寬說，他想應該讓給別人做一做，因為國軍有很多優良的將領。立委詢問，副主委（指李文忠）可否出任主委，馮世寬稱，他是文人，不符資格。她問馮世寬能否挑戰更高位置，他不作此想，因他已高齡，應該知進退。

謝衣鳯詢問馮世寬在退輔會任內最驕傲的政績為何，馮世寬回應說，是設定金字塔計畫、穩定榮民醫院、分院到榮家對榮民的照顧。