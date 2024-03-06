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柯文哲拋N+1提名引黨內炸鍋？ 黃瀞瑩曝必經之路要先過3關

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員黃瀞瑩今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚專訪。圖／取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」
民眾黨北市議員黃瀞瑩今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚專訪。圖／取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」

民眾黨主席柯文哲布局2026各縣市議員選戰，日前拋出「N+1」計畫，現任議員要再拉一位新參選人在同區參選，引發黨內外熱議，是擴張政黨版圖，還是殲滅全黨？民眾黨北市議員黃瀞瑩今接受廣播專訪透露，不是所有議員都炸鍋，她認為這是民眾黨走向執政黨的必經之路，也提及人選、配票問題，黨中央更要扮演協調角色。

黃瀞瑩今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚專訪表示，今年初兩度與柯文哲坐下來面談，他均提及N+1計畫，「不是說議員都炸鍋」，同黨北市議員聽到時也有給予回饋，她也不是第一次聽到小草咖啡廳。

黃瀞瑩說，柯文哲選後依據科學數據的檢討報告，衍生N+1計畫、小草咖啡廳2個想法。她上屆選議員就已經認知到，黨要擴張，未來在每一區一定不只提名2席，甚至可能到4、5席，「有一天我希望是這樣」，不諱言要有氣度、理想、目標和企圖心，這確實是民眾黨未來要走向執政黨的必經之路。

她直言不反對N+1計畫，民眾黨要走向執政黨目標，本來就要這樣，其他3位議員林珍羽、陳宥丞、張志豪也認同，每一個人都會緊張，因為真的不知道票在哪裡。

黃瀞瑩指出，民眾黨現階段遇到問題是+1的人選問題，其次是組織程度、選票，是否可分配給2名參選人或是更多人，黨中央有沒有辦法協調好兩人合作競選。空戰起家的她說，要抓到空氣票再分配給2人，目前無法確定民眾黨支持者的想法，也直言不可能每一區都一席，但北市全壘打是首要目標，未來還要再加上去。

她表示，若各選區的席次真的有增加空間，黨中央應該規畫並擔任協調角色，「合作競選在各選區裡，是我比較想看到的」，例如可參考他黨的配票、責任里等模式。

民眾黨 議員 黃瀞瑩

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