藍擬併黃復興 趙少康：拉近社會結構差異 不得已的作法

國民黨主席朱立倫啟動組織改造，擬將黃復興整合進地方黨部。中廣前董事長趙少康今天受訪表示，肯定黃復興對國民黨的貢獻，但國民黨必須走向扁平化、內造化、精緻化、民主化、年輕化，不走必死無疑，不是不重視黃復興，這應該是不得已的作法。

趙少康表示，黃復興對國民黨貢獻很大，是國民黨的鐵衛部隊，為黨立下汗馬功勞；然而現在國民黨面臨強烈競爭，有民進黨、民眾黨，特別是年輕選民，競爭是很激烈的，黨的經費只靠政黨補助款也是捉襟見肘，整併黃復興也是不得已。

趙少康表示，朱立倫只是將黃復興打散到地方黨部，讓他們能統一指揮，避免選舉時多頭馬車。他也嘆國民黨「不改也罵、改也罵」，一方面必須肯定黃復興的貢獻，黨員年紀大了一直還是黨的鐵衛，將來仍要靠他們輔選，但光靠他們票是不夠的，一定要拉年輕選票進來。

趙少康認為，黨員結構必須和社會結構一樣，黨才有機會和希望，不能社會結構40歲以下選民占40%，黨員只占14%。趙少康也說，當然組織改造是其中一環，更重要的是黨的目標是什麼，要如何訴求選民，號召很重要，一個黨要有理想性、維持高的理想才能吸引選民。