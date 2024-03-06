快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一勞動節全國一致放假？人事長：內政部將開跨部會議

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。記者陳正興／攝影
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。記者陳正興／攝影

五一勞動節能否全國一致放假？目前勞工放假，軍公教人員因不適用「勞動基準法」要上班。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，內政部將召開會議，人事總處、教育部、國防部都將參加，充分討論後由內政部簽呈送行政院。

現行紀念日及節日放假規定，依內政部訂定「紀念日及節日實行辦法」第五條規定，勞動節勞工放假；另依「勞動基準法」第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。

民進黨立委林宜瑾昨天在立法院質詢時，提出全國休假應一致。行政院長陳建仁回應，確實可以考慮勞動節全國一致放假。

民進黨立委陳俊宇今天在立法院司法法制委員會質詢蘇建榮此事進度。蘇俊榮表示，2000年立法院有附帶決議，每年放假天數為115至116天，此事內政部會召開會議，人事總處、教育部、國防部都會參加，各相關代表會充分討論，內政部會簽到行政院。

內政部 勞動節 行政院

延伸閱讀

綑綁幼童強餵飯…只停聘1年輕罰教師惹議 宜蘭重啟調查

天公生..民眾湧入草湖玉尊宮進香 意外發現追櫻新秘境

宜蘭綠營新春團拜 提前部署2026拚鄉鎮市長、議員過半

還沒選完！ 台中市平地原住民議員 拍定4/13補選

相關新聞

高虹安立院助理費涉貪延燒1年多 副市長布局動見觀瞻

新竹市長高虹安在2022年10月市長選舉期間遭對手林耕仁接連指控聘用男友當立院人頭助理、疑似挪用助理費當個人小金庫，爆料...

高虹安涉貪官司牽動市長大位 律師分析量刑關鍵在此

新竹市長高虹安在立委任內立法院助理費涉貪官司今天起至5月29日展開密集審理，法界人士觀察，若法院無法改判詐欺偽造文書等罪...

新竹市長保衛戰開打！藍綠質疑涉貪案常跑法院荒廢市政 高虹安回應了

新竹市長高虹安被控立委任內助理費涉貪，北院3到5月展開密集審理，未來一審官司結果牽動市長職務，形同進入市長保衛戰。高虹安...

高虹安、楊文科均涉司法風暴 藍委：林智堅新竹棒球場沒進度？

新竹縣市長均涉貪遭調查，撿到槍的綠營側翼大動員，連夜製作「土城作伙」梗圖；國民黨立委林思銘痛批檢方政治辦案，不然為何新竹...

藍擬併黃復興 趙少康：拉近社會結構差異 不得已的作法

國民黨主席朱立倫啟動組織改造，擬將黃復興整合進地方黨部。中廣前董事長趙少康今天受訪表示，肯定黃復興對國民黨的貢獻，但國民...

國民黨擬併青年組織 藍委葛如鈞挺：iPhone都出15了

傳出國民黨擬將組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。