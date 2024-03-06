五一勞動節全國一致放假？人事長：內政部將開跨部會議

五一勞動節能否全國一致放假？目前勞工放假，軍公教人員因不適用「勞動基準法」要上班。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，內政部將召開會議，人事總處、教育部、國防部都將參加，充分討論後由內政部簽呈送行政院。

現行紀念日及節日放假規定，依內政部訂定「紀念日及節日實行辦法」第五條規定，勞動節勞工放假；另依「勞動基準法」第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。

民進黨立委林宜瑾昨天在立法院質詢時，提出全國休假應一致。行政院長陳建仁回應，確實可以考慮勞動節全國一致放假。

民進黨立委陳俊宇今天在立法院司法法制委員會質詢蘇建榮此事進度。蘇俊榮表示，2000年立法院有附帶決議，每年放假天數為115至116天，此事內政部會召開會議，人事總處、教育部、國防部都會參加，各相關代表會充分討論，內政部會簽到行政院。