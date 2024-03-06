黃瀞瑩觀察蔣萬安一年多 給出6字評價

台北市長蔣萬安上任一年多，甫卸任民眾黨北市議會黨團總召黃瀞瑩今接受廣播專訪分享，一開始對蔣期待，是希望可做出國民黨裡不同於國民黨風格的年輕市長，經過一年多來觀察，「我覺得他還是太保守」。

黃瀞瑩今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚專訪透露，過去擔任記者有一次機會採訪蔣萬安，當時他還在當律師、未成為立法委員前，採訪接觸過程中，蔣萬安比現在更不那麼謹慎小心。她猜測可能是接任立委、台北市長後，在議會質詢、媒體訪問等，開始有一些包袱。

黃瀞瑩認為蔣萬安很緊張，他可能覺得第一年必須這樣，「我覺得他太保守、太小心」，直言這樣反而沒有期待值。

黃瀞瑩點出，蔣萬安許多市政議題怎麼推都推不動，在議員強力監督推動社會住宅，蔣終於講出任內要完成7000戶，第一年也編了540戶的規劃設計費預算，「他要做是做得到的，只是他要不要做而已」。至於YouBike前30分鐘免費、北市成立青年局，她提到都是國民黨議員在議會保護之下，就可以過了。

另外，民眾黨2026台北市長選戰仍安排黃珊珊出戰？黃瀞瑩說，目前黨的規畫確實如此，自己過年陪黃到士林北投宮廟走走，也有其他人陪黃走遍全台北各區宮廟，地方反應不錯，雖然沒有選台北市長的選舉光環，仍有不少民眾跟她拍照、簽書，因為是民眾黨籍，確實有加溫效果。