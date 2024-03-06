聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／朱揮刀黃復興若引反彈 恐傷連任

聯合報／ 記者鄭媁王寓中
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫啟動大規模黨務組改，黃復興黨部將走入歷史。黃復興轉型迫在眉睫，黨中央每月三千萬元的人事與行政費用支出，黃復興所需經費就達五百萬元，加上資深黨員的凋零，黃復興體系的存亡，都讓黨中央不得不正視危機；這波改革是否會衝擊二○二六年選舉布局，或更加鞏固黨魁威望，值得觀察。

一九五六年成立的黃復興黨部，被稱為「黨中之黨」，也是國民黨內唯一尚未解散的特種黨部。黃復興系統以退伍的榮民、榮眷為主，黨員凝聚力強、服從性高，一向被視為國民黨的鐵票部隊；在最高峰時期，黨員曾達廿萬餘人。

黃復興黨部，正式名稱為國軍退除役人員黨部，又稱榮民黨部，「黃復興」為其黨部代號。一九五五年十月，蔣經國為維護退除役官兵權益、並希望榮民家眷支持國民黨，因而研擬籌設榮民黨部。一九五六年七月黃復興成立，寓意「炎黃子孫，復興中華」。各縣市多以「黃國Ｘ黨部」或「黃榮Ｘ黨部」命名，黨部則全設在國民黨中央及各縣市黨部內。

黃復興的裁併，過去在黨內一直有人討論，但從未真正動刀改革。黃復興黨員名冊只有黃復興黨部能掌握與聯繫；近年黃復興黨部縱然在選舉影響力式微，但在黨內選舉，特別是黨主席選舉，一向扮演最重要關鍵，甚至「得黃復興者得黨魁」。

江啟臣接任黨主席後，為推動組織年輕化，曾有意將黃復興黨部調升為一級單位退伍軍人委員會，更一口氣換掉前主委金恩慶及十三位支黨部主委，當時引發內部強烈反彈，後來江啟臣連任黨主席失利，相關改革也暫止步。

朱立倫選後揮刀黃復興，據了解，黨內有人提醒將傷及明年黨主席改選爭取連任之路，但朱意志堅定回稱：「難道這樣就不改革了嗎？」並一度傳出與軍系要角溝通過程不順利；朱對黃復興須轉型十分堅持，並說服將以新型態方式服務黨員，讓軍系要角態度出現軟化。

國民黨 朱立倫 黃復興黨部

延伸閱讀

成立台商之友會 江啟臣盼推廣外交

2026年卸任台中市長！盧秀燕被議員拱選國民黨主席 僅回答「二字」

指藍營立院新黨團有「火花」 江啟臣：但相信能達成「花蓮共識 」

影／4國代表大啖東勢新丁粄撂中文「好吃」 江啟臣喊：總統應參加

相關新聞

「台灣有事日本有事？」若兩岸開戰 日前官房長：不該期待協防

「亞太千里論壇」邀請前日本防衛廳前官房長柳澤協二來台演講。對於「台灣有事，日本有事」的觀點，他表示不能苟同，認為一旦兩岸...

國民黨變革 黃復興將走入歷史

國民黨二○二四年總統大選敗選，黨主席朱立倫在選後展開大規模黨務組織改造，將正式裁併黨中央及各縣市黃復興黨部，黃復興黨部走...

觀察站／朱揮刀黃復興若引反彈 恐傷連任

國民黨主席朱立倫啟動大規模黨務組改，黃復興黨部將走入歷史。黃復興轉型迫在眉睫，黨中央每月三千萬元的人事與行政費用支出，黃...

柳澤協二：台灣不應期待日協防

日本防衛廳前官房長柳澤協二昨在台演講表示，不能苟同「台灣有事，日本有事」的觀點；他認為，一旦兩岸爆發戰爭，日本若協防台灣...

縮短陸配入籍年限？陳建仁：政院沒修法版本

國民黨立法院黨團擬推動修法，縮短大陸籍配偶取得身分證年限為四年，行政院長陳建仁昨天說，行政院沒有修法版本，現在陸配享受的...

賴清德將在520就任總統 新閣揆三人呼聲高

副總統賴清德將在520就任總統，近期將展開新內閣人事盤點布局，民進黨內多數認為，行政院長人選如果是在黨內尋才，青平台基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。