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4名NCC委員任期屆滿 陳建仁：會與新政府溝通人選

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立委羅智強下午在立法院質詢行政院長陳建仁和NCC主委陳耀祥。記者曾吉松／攝影
立委羅智強下午在立法院質詢行政院長陳建仁和NCC主委陳耀祥。記者曾吉松／攝影

NCC主委陳耀祥等4名委員任期將屆。行政院長陳建仁今天在立法院答詢時表示，會在4月底前完成提名，與新政府溝通人選，但目前還沒有討論。提名前是否會尊重立法院多數意見？陳建仁說，有各式各樣的溝通及徵詢，都需要去做。

目前國家通訊傳播委員會（NCC）的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，包含主任委員陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

國民黨立委羅智強質詢，何時提名NCC委員？陳建仁表示，4月底要完成提名。至於是否已經與民進黨總統當選人賴清德溝通NCC委員人選，陳建仁回應，會與新政府溝通人選，但目前還沒有。

由於賴清德曾表示要提名跨黨派人士擔任NCC委員，羅智強詢問陳建仁，在提名前是否會尊重立法院多數的意見，事先進行溝通？陳建仁表示，有各式各樣的溝通、徵詢，都需要去做。

羅智強接著詢問，是否應以法律明確保障報社、電視及廣播事業工作人員的獨立自主，不受政府侵害？陳建仁說，需要。但對於中天新聞台換照案，陳建仁表示，NCC有執法依據，且NCC為獨立機關，政府也有保護新聞自由，沒有箝制新聞。

羅智強指出，法律授權NCC可以關新聞台，這個法律應該要修，還問陳建仁，是否認同新聞台跟節目不該由政府去關？陳建仁表示，「認同」。羅智強接著說，「但是NCC卻關掉中天新聞台」。

陳耀祥解釋，NCC是依法進行換照制度。陳建仁則表示，羅智強把NCC的功能做錯誤的解釋，換照制度本來就是法律規定的，政府必須要依法行政。

針對台北高等行政法院去年宣判，撤銷NCC在民國109年間對中天新聞台作成不予換照的行政處分，陳耀祥表示，雖然NCC敗訴，但是會上訴，訴訟還在進行當中。

NCC 新聞自由 羅智強 賴清德 陳建仁 陳耀祥

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