考試委員人選公開徵才22天 蕭美琴：5月31日前提名

第14屆考試委員提名審薦小組第一次會議今天上午在總統府召開，審薦小組召集人、副總統當選人蕭美琴表示，本次考試委員提名作業，適逢總統交接期間，經520交接小組會商後獲致共識，決議仍採行審薦程序，襄助第16任賴清德總統以公開、公平、公正方式，於5月31日前提名考試委員人選。

蔡英文總統上午出席第14屆考試委員提名審薦小組第首次會議，並頒發聘書予所有小組委員。蔡總統表示，她要請審薦小組成員貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選，一起為考試院的院務發展開啟嶄新的一頁。

蕭美琴致詞時表示，蔡總統已核定第14屆考試委員提名審薦小組設置要點，成立提名審薦小組；審薦小組委員均為各領域富有聲望的社會賢達，相信借重委員們的專業學養、工作經驗與前瞻視野，定能審慎遴薦出優秀適任的考試委員建議人選，供第16任賴清德總統提名參考，襄助完成這項重要憲法任務。

總統府表示，審薦小組在今天會議就考試委員提名審薦作業規劃，及公開徵才方式等事項進行討論後取得共識。會議決議由總統府函請相關機關、學校及團體推薦，並於總統府網站發布徵才公告，同時透過網路、電視、廣播及使用社群媒體等多元管道，廣為推播徵才訊息。

總統府表示，自即日起至3月26日止，為期22天，公開接受各界推薦考試委員人選，也歡迎自我推薦。此外，正、副院長依例不在審薦範圍。審薦小組預計於受理推、自薦期間截止後，隨即進行審薦工作。