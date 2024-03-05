快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考試委員人選公開徵才22天 蕭美琴：5月31日前提名

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統上午出席第14屆考試委員提名審薦小組第首次會議，並頒發聘書予所有小組委員。圖／總統府提供
蔡英文總統上午出席第14屆考試委員提名審薦小組第首次會議，並頒發聘書予所有小組委員。圖／總統府提供

第14屆考試委員提名審薦小組第一次會議今天上午在總統府召開，審薦小組召集人、副總統當選人蕭美琴表示，本次考試委員提名作業，適逢總統交接期間，經520交接小組會商後獲致共識，決議仍採行審薦程序，襄助第16任賴清德總統以公開、公平、公正方式，於5月31日前提名考試委員人選。

蔡英文總統上午出席第14屆考試委員提名審薦小組第首次會議，並頒發聘書予所有小組委員。蔡總統表示，她要請審薦小組成員貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選，一起為考試院的院務發展開啟嶄新的一頁。

蕭美琴致詞時表示，蔡總統已核定第14屆考試委員提名審薦小組設置要點，成立提名審薦小組；審薦小組委員均為各領域富有聲望的社會賢達，相信借重委員們的專業學養、工作經驗與前瞻視野，定能審慎遴薦出優秀適任的考試委員建議人選，供第16任賴清德總統提名參考，襄助完成這項重要憲法任務。

總統府表示，審薦小組在今天會議就考試委員提名審薦作業規劃，及公開徵才方式等事項進行討論後取得共識。會議決議由總統府函請相關機關、學校及團體推薦，並於總統府網站發布徵才公告，同時透過網路、電視、廣播及使用社群媒體等多元管道，廣為推播徵才訊息。

總統府表示，自即日起至3月26日止，為期22天，公開接受各界推薦考試委員人選，也歡迎自我推薦。此外，正、副院長依例不在審薦範圍。審薦小組預計於受理推、自薦期間截止後，隨即進行審薦工作。

總統府 考試院 蔡英文 蕭美琴 賴清德

延伸閱讀

總統核定成立考試委員審薦小組 蕭美琴任召集人

「女神媽媽」辭世 議長康裕成欣慰前一天有陪她聊天

蕭美琴走訪嘉市地藏庵 品嚐林聰明沙鍋魚頭

質疑蕭美琴與吳欣盈國籍 第三勢力團結聯盟今北檢告中選會25人

相關新聞

朱立倫揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

2024年總統大選敗選，國民黨主席朱立倫選後展開大規模黨務組織改造，將正式裁併黨中央及各縣市黃復興黨部，黃復興黨部走入歷...

「台灣有事日本有事？」若兩岸開戰 日前官房長：不該期待協防

「亞太千里論壇」邀請前日本防衛廳前官房長柳澤協二來台演講。對於「台灣有事，日本有事」的觀點，他表示不能苟同，認為一旦兩岸...

支持陸配設籍年限縮短？ 陳建仁揭「一點」：政院沒有修法版本

國民黨立法院黨團擬推動修法，縮短陸配取得身分證年限為4年，行政院長陳建仁今天說，行政院沒有修法版本，現在陸配享受到的福利...

4名NCC委員任期將屆 陳建仁：會跟新政府溝通人選

NCC主委陳耀祥等4位委員任期將屆，行政院長陳建仁今天表示，會在4月底前完成提名，也將跟新政府溝通人選。對於提名是否事先...

考試委員人選公開徵才22天 蕭美琴：5月31日前提名

第14屆考試委員提名審薦小組第一次會議今天上午在總統府召開，審薦小組召集人、副總統當選人蕭美琴表示，本次考試委員提名作業...

再普發現金？ 陳建仁：目前用來補貼健保勞保台電

民進黨立委何欣純今天質詢行政院長陳建仁時表示，全民共享普發現金的政策很有感，如果財政允許的話，有可能再發一次嗎。陳建仁說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。