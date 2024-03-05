支持陸配設籍年限縮短？ 陳建仁揭「一點」：政院沒有修法版本

國民黨立法院黨團擬推動修法，縮短陸配取得身分證年限為4年，行政院長陳建仁今天說，行政院沒有修法版本，現在陸配享受到的福利，遠比外籍配偶來得多，兩岸的政治、經濟、文化跟法律背景都不一樣，所以才會訂定陸配的年限為6年。

陳建仁今天率領各部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委許宇甄質詢時詢問，是否支持縮短陸配入籍年限為4年。陳建仁表示，大陸配偶取得身分證的年限，確實有別於其他國家的配偶，不過陸配享受到的福利，遠比外配還來得多，兩岸的政治、經濟、文化跟法律背景不太一樣，所以才會按照法律訂定為6年。

許宇甄質疑，現行6年沒有問題，改為4年就有問題，陸委會主委邱太三則說，按照憲法增修條文規定，大陸人士既不是本國人，也不是外國人，因此對於陸配的權益，就會有別於其他國家。

許宇甄指出，根據2020年6月出版的「公民與政治權利國際公約執行情形」，簽約國根據公約第40條，提出第三次國家報告，當中提及大陸配偶來台取得身分證的年限，應該調整為與外籍配偶一致，「尚待立法院完成立法程序」，詢問行政院版本在哪裡。

陳建仁說明，行政院沒有修法版本，當初是國際學者前來評估，聽取國內專家與人民的意見，「這是一個建議，他們並不了解過程，兩岸條例修正的時候，對於陸配及家屬的人權保障。」

許宇甄表示，台灣是多元、包容、尊重人權的國家，基於憲法的平等原則，縮短陸配取得身分證的年限，可以保障合法陸配的來台權益，也落實兩公約人權保障的措施。陳建仁則說，外配需要放棄國籍，如果以平均值來看，陸配得到的保障，反而比外配還要多。